Petro arremetió contra María Fernanda Cabal en su cierre de campaña en Cali

El próximo domingo 13 de marzo los colombianos acudirán a las urnas para votar en las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas para definir quiénes serán los candidatos que irán a primera vuelta en las elecciones presidenciales.

Y a falta de una semana, los precandidatos siguen recorriendo el país y realizando actos de campaña en diferentes ciudades para lograr atraer la mayor cantidad de votos posibles.

Tal es el caso del senador y precandidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien este fin de semana estuvo en la ciudad de Cali, realizando su cierre de campaña.

Esta es Cali señoras y señores. El torrente de multitudes es imparable. La primera victoria popular en la historia de la República de Colombia.



A votar este 13 de Marzo por mi en la consulta presidencial del Pacto Histórico y por el Pacto en las listas de senado y Cámara.

Seguidores del Pacto Histórico acompañaron a Gustavo Petro en el Boluevard del río en el centro de Cali, para escuchar sus propuestas en busca de la Presidencia de la República.

No obstante, al lugar llegó otro grupo de personas con pancartas y lanzando arengas en contra del precandidato y rechazando su presencia en la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con lo señalado por Petro, quien estaría detrás de este grupo de personas que intentaron sabotear su acto en Cali sería la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

De hecho, en su intervención, Petro arremetió en contra de la congresista. “Por ahí anda la Cabal, paisana de estas regiones, intentó organizar un motín contra Petro. Pobrecita, vino con 15 personas a sabotearme. Está delirando”, fueron las palabras de Gustavo Petro.

El precandidato del Pacto Histórico también cuestionó a la senadora Cabal por asegurar que él quiere acabar con el programa de Familias en Acción.

“Yo no voy a acabar con Familias en Acción, pero si lo voy a pensar en medio de las necesidades de este país. La necesidad primera es la del niño y la niña de la primera infancia. Yo quiero que ese subsidio se vuelva un ingreso por derecho, no por regalo; Ingreso básico le llaman”, comentó el senador Petro.

La senadora, María Fernanda Cabal, por su parte, confirmó que su equipo de trabajo estuvo haciendo actos de campaña en la ciudad de Cali, no obstante hasta el momento no se ha referido a los señalamientos de Petro de quererle sabotear su evento en esta ciudad.

“El equipo #SoyCabal volanteó anoche en Cali, incluso bajo la lluvia. Cuando el mayor interés de una persona es luchar por su libertad y su patria, persevera hasta el final, escribió la congresista en su cuenta de Twitter.

El equipo #SoyCabal volanteó anoche en Cali, incluso bajo la lluvia. Cuando el mayor interés de una persona es luchar por su libertad y su patria, persevera hasta el final.



El próximo domingo, 13 de marzo, #VotaCD100Cabal 🇨🇴

Cabe destacar que en una encuesta revelada por Invamer, contratada por Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, se evidencia una creciente intención de voto por Gustavo Petro. El líder de la Colombia Humana alcanza el 44,6 % y supera ampliamente al resto de los candidatos. En escenarios de segunda vuelta, de hecho, les gana a todos con una diferencia de entre 15,5 y 33,2 puntos porcentuales.

En cuanto a las consultas, que se votarán el próximo 13 de marzo, el estudio indica que el primer lugar sería para el Pacto Histórico (38 %). Les seguirían Equipo por Colombia (19,1 %) y la Coalición Centro Esperanza (14,5 %).

El candidato independiente Rodolfo Hernández aparece con entre un 13 % y un 17,3 % de intención de voto, dependiendo del escenario que se daría en primera vuelta.

Una posible alianza entre Hernández y el ganador del Equipo por Colombia crearía una fuerza potente que podría pasar a segunda vuelta, pero por ahora habrá que esperar los resultados del 13 de marzo.

Según la encuesta, la más damnificada es la Coalición Centro Esperanza, no solo porque aparece de última en intención de voto, sino porque no tiene muchos caminos para hacer alianzas con otros sectores, salvo que gane Alejandro Gaviria. El exrector de la Universidad de los Andes podría traer al Partido Liberal y a Cambio Radical, entre otros, algo que no ocurriría si la candidatura la gana Sergio Fajardo.

Pero mientras las encuestas dicen una cosa respecto a las coaliciones, Google Trends, que nunca se ha equivocado en Estados Unidos en materia electoral, muestra otra cosa en Colombia.

Sin lugar a dudas, Invamer acierta con Petro, ya que definitivamente es el rey de las búsquedas en Google. Sin embargo, según las tendencias de búsquedas, las consultas de Equipo por Colombia y de la Centro Esperanza las ganarían David Barguil y Alejandro Gaviria, respectivamente.