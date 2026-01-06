Petro convoca manifestación nacional en defensa de la soberanía: fecha y puntos de concentraciones

El presidente Gustavo Petro sigue generando una gran polémica por sus posturas sobre Nicolás Maduro, Venezuela y la forma en la que el gobierno de Donald Trump capturó al dictador.

El jefe de Estado se ha mostrado en contra del operativo y, además, su Ejecutivo lanzó un comunicado conjunto con otros países en el que cuestionó duramente a Estados Unidos, lo que ha aumentado la tensión con esa nación.

Petro no da su brazo a torcer, y mucho menos después de las duras arremetidas que ha tenido el inquilino de la Casa Blanca en su contra, quien incluso lo ha calificado de “enfermo” y lo ha vuelto a relacionar con el narcotráfico.

Ahora, en busca de apoyo, el mandatario colombiano anunció una movilización para “defender la soberanía nacional”. La invitación la hizo a través de su cuenta de X, en donde publicó un mensaje junto con un video.

“La soberanía popular se mantiene cuando el pueblo actúa unido. En tu casa, en tu oficina, donde estés, iza la bandera por la soberanía nacional”, dice el audiovisual.

Gustavo Petro llama al pueblo a la plaza y a la movilización general, tras captura de Maduro y arremetida de Trump. Así será la cita

¿Cuándo y dónde es?

Miércoles 7 de enero a partir de las 4:00 de la tarde.

En las plazas principales de cada una de las ciudades.

En Bogotá la concentración se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar.

El jefe de Estado indicó que estará presente en la capital del país, donde se espera la llegada de miles de bogotanos y donde, muy seguramente, Petro pronuncie alguno de los discursos a los que está acostumbrado.

La idea, según indicó, es que las personas lleguen con la bandera de Colombia y, con ella, se envíe un claro mensaje a Donald Trump: Colombia es una nación soberana e independiente.

“Petro es el canciller de Maduro... Tiene que estar muy asustado”: Andrés Pastrana, tras la captura del dictador

Esta convocatoria llegó después de que el magnate, al ser cuestionado por una periodista, no descartara una posible acción militar en Colombia y en contra de Petro, a quien ha señalado de líder del narcotráfico.

Las concentraciones han sido duramente cuestionadas por sectores de la oposición, que incluso han asegurado que el objetivo es conseguir réditos de cara a las elecciones del 2026.

Por lo pronto, resta esperar cómo avanzan los plantones y qué tanto apoyo recibe el jefe de Estado con esta nueva iniciativa que ha generado otra polémica más.