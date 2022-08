Pilas en la vía: calles de Yumbo cambiaron de sentido para reducir accidentes

A partir del jueves, 4 de agosto, en Yumbo (Valle del Cauca) cambió el sentido vial de las carreras 4 y 5; el cambio se hizo, según la administración municipal, con el fin de mejorar la movilidad en el sector y disminuir accidentes de tránsito.

La carrera 5 quedó de bajada y la carrera 4, de subida hacia el municipio de La Cumbre. Cabe señalar que las calles ya se encuentran demarcadas y según el alcalde de Yumbo, John Jairo Santamaría, en los próximos días se terminará de instalar la señalética.

“Es oficial, cambiamos los sentidos viales de la carrera 5 y 4; por su seguridad, por mejorar las condiciones de la movilidad en el municipio de Yumbo. Ahora todos subimos de 4 y bajamos de 5. El cambio de sentido de esas calles implica el retiro de una intersección semaforizada, que ya no es necesaria.″, señaló Santamaría en redes sociales.

iEs un hecho!

Yumbo amaneció con cambio en el sentido vial de las carreras 4 y 5 al atravesar su perímetro urbano. Ahora los yumbeños subimos por la 4 hacia la vía La Cumbre y bajamos por la carrera 5 en en la ruta hacia Cali.#CreemosEnYumbo pic.twitter.com/4hap2DayOq — Alcaldía Yumbo (@AlcaldiaYumbo) August 4, 2022

Se conoció que el cambio es producto de un estudio hecho por parte de la Secretaría de Tránsito, en el que se consideró que el 42 % de los accidentes en Yumbo se presentan en el casco urbano. En los próximos ocho días, reguladores y agentes de tránsito estarán en las intersecciones socializando la modificación a la comunidad.

Motociclistas ya podrían adquirir el Soat en Cali; estos son los puntos habilitados

Desde inicios del pasado mes de julio, adquirir el Soat en Cali se había convertido en todo un calvario para los motociclistas. Decenas de personas denunciaron problemas para obtener el seguro obligatorio de manera virtual y señalaron que las filas para comprarlo en las oficinas físicas eran larguísimas.

“Intenté por internet y no se pudo, fui a la oficina y me dijeron que tocaba estar todo el día, prácticamente desde la madrugada porque las filas eran extensas”, aseguró una motociclista.

A las eternas esperas para adquirir el Soat se sumaron las estafas de las cuales varios motociclistas denunciaron haber sido víctimas. Transcendió que ante los inconvenientes para comprar el seguro, algunos ciudadanos cayeron en estafas que se realizaron vía WhatsApp en chats en los que supuestamente adquirían el documento.

“Mi Soat me salía más barato en esas plataformas por una oferta que había en internet, pero fui a la oficina para ver si era válido mi Soat y me dijeron que esto no era válido y se había tratado de un fraude cibernético”, señaló un motociclista.

El subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, dijo que las trabas de las aseguradoras para vender el Soat podrían haber estado relacionadas a los supuestos fraudes que sufrieron recientemente y a “inconvenientes en el mal uso del documento en términos de reclamaciones y atenciones en accidentes”.

Por lo anterior, la Secretaría de Movilidad evaluó alternativas para responder a los reclamos de los motociclistas y la viabilidad jurídica para suspender la expedición de multas a quienes no portaran el documento al día.

“Elevaremos las consultas pertinentes al Gobierno nacional para buscar una alternativa. La suspensión es posible, y por ejemplo se hizo durante los momentos más duros de la pandemia con documentos que exige la ley que no habían podido ser renovados por el cierre de los establecimientos que expiden este tipo de documentos. Sin embargo, se hizo amparado en los decretos y medidas del Gobierno nacional”, aseguró el titular de dicha dependencia, William Vallejo.

Sin embargo, dicha suspensión nunca se hizo efectiva; pero en las últimas horas, la Alcaldía de Cali confirmó que se habilitaron 10 puntos físicos y la oficina de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la carrera 3 #56 - 30, para adquirir el Soat. A través de redes sociales los dieron a conocer: