Policía de Bogotá deberá revelar detalles de intervenciones del Esmad en el paro de 2021

La Policía Metropolitana de Bogotá, tras una acción de tutela fallada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá a favor del concejal Diego Cancino, deberá entregar información detallada del actuar de los uniformados en el marco del Paro Nacional de 2021.

La tutela se falló a favor del cabildante luego de que la Policía se hubiera negado a contestarle un derecho de petición en el que exigía información sobre el nombre y cargo de los comandantes de los CAI y estaciones de Policía de los lugares donde más se denunciaron casos de violencia policial, información sobre las intervenciones del Esmad, la línea de mando durante el desarrollo del Paro de 2021 y las medidas para evitar la repetición de las retenciones y torturas al interior del Portal Américas de TransMilenio, entre otras.

De acuerdo con Cancino, la Policía Metropolitana negó responder sus solicitudes, advirtiendo que “al Concejo le está prohibido inmiscuirse en asuntos de otras autoridades”.

Pues bien, el Juzgado Sexto le dio la razón al concejal de la Alianza Verde y le ordenó a Policía responder a las inquietudes.

“Negar información de manera intencionada es una práctica autoritaria que no garantiza transparencia, no profundiza la democracia y sí intensifica la impunidad. La policía de manera intencionada nos negó información sobre lo que pasó en el Paro Nacional, nos dijo que no era competencia nuestra, que no nos metiéramos, que era un asunto de ellos”, dijo el concejal Cancino frente al fallo a su favor.

En su fallo de tutela, el Juez Sexto Penal aseguró: “Se le haya razón al señor Diego Andrés Cancino Martínez, como quiera que no es de recibo el argumento esbozado por el representante de la Policía Metropolitana, pues el Concejo tiene como una de sus funciones ejercer el control político, si bien se dice que es sobre la administración municipal, también es un derecho en cabeza de todos los ciudadanos, en virtud del artículo 40 de la Constitución, que no puede ser limitado por la investidura de concejal y las funciones propias de los Concejos.”

El fallo advierte que la información solicitada es de carácter público. “Es así, que la información solicitada por el actor respecto a las actuaciones policiales en el margen de las protestas ciudadanas, en las fechas indicadas, tienen el carácter de público, y en principio nada argumentó la accionada para negar esa información con un criterio que carece de fundamento, pues dicha información no se encuentra sometida a reserva legal, constitucional o motivos de seguridad nacional”, dice el fallo.

De acuerdo con el concejal Cancino, esta información, que por orden judicial deberá entregarse en 48 horas, permitirá seguir investigando qué sucedió en los portales e instalaciones de TransMilenio y conocer quién dio la orden de usar el sistema de transporte público como un centro de detenciones y tortura.

“Esta tutela que ganamos es un gesto democrático. Es por eso que necesitamos una reforma popular a la Policía para que la información sea transparente y para que la Policía sea democrática y trabaje por la vida”, señaló el cabildante.

¿Qué sucedió en el paro?

Recientemente, el concejal Diego Cancino y la concejala Susana Muhamad denunciaron que desde el 29 de abril de 2021, un día después de que iniciara el Paro Nacional, se presentaron detenciones ilegales y torturas en contra de varios jóvenes en el Portal Américas en Bogotá, teniendo a la seguridad privada de TransMilenio como posible aliado, hecho que se repitió en varias ocasiones durante el año.

De acuerdo con los cabildantes, el Puesto de Mando Unificado en el que participaron diferentes funcionarios del Distrito y autoridades policiales para hacer monitoreo a la jornada de protestas estuvo al tanto desde un principio de lo ocurrido en el Portal Américas en la noche del 29 de abril, pero aseguraron que no hicieron nada al respecto para salvaguardar la integridad de los jóvenes detenidos ilegalmente.

Por esas actuaciones, el concejal Cancino ha venido pidiendo a la Policía información detallada de cuál fue el actuar de los uniformados en medio del Paro Nacional.