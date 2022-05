¿Por quién votará el alcalde de Medellín Daniel Quintero a la Presidencia? Su esposa despejó dudas y respondió

En diálogo con Vicky Dávila en SEMANA, Diana Osorio, la esposa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, contó sobre los programas que lidera en la capital antioqueña y su gusto por la política, la cual es un factor fundamental en la relación que tiene con su esposo.

Osorio también confirmó por quién votarán en su hogar en las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. “En mi casa, si el perrito pudiera votar y la gatica también, mejor dicho, todos vamos a votar por Gustavo Petro presidente y Francia Márquez vicepresidenta”.

“Por la necesidad de un cambio. Lo más sano para una democracia son los advenedizos, como nos dicen a nosotros, y como lo son Francia y Petro”, argumentó Osorio sobre el apoyo al candidato del Pacto Histórico.

Cuando la directora de SEMANA le consultó por quién va a votar el alcalde Quintero, su esposa contestó: “En el matrimonio somos una sola carne, como diría la Biblia”.

Diana Osorio también habló sobre los diferentes eventos en los que ha estado junto a Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro. “Verónica es una bacana, es imposible no caer en los encantos costeños de ella. Es una mujer increíble y con una energía impresionante. Desde que confirmó que venía a Medellín, pues claro que la iba a acompañar. A todas las otras candidatas a primeras damas que quieran venir a Medellín, estoy orgullosa y feliz de mostrarles mi ciudad”.

También destacó los resultados de Gustavo Petro en su paso por la Alcaldía de Bogotá. “Las cifras sociales de Petro en su Alcaldía fueron muy buenas. La pobreza multidimensional pasó del 11,1 % al 4,1 %. En el gobierno de Petro, 500.000 personas dejaron de ser pobres. Es un gobernante que el país necesita, es un cambio, hay que pasar la página y mirar al futuro”, señaló Osorio.

Además, Osorio destacó que le “cree” a Gustavo Petro cuando dice que no va a expropiar si llega a la Presidencia de Colombia. “No creo que el gobierno que representa el cambio vaya a realizar expropiaciones”, añadió.

Diana Osorio también comentó en su diálogo con SEMANA que no le ofrecieron ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. “No, a mí nadie me ofreció la Vicepresidencia. Le di gracias a Dios cuando nombraron a Francia porque el tema me tenía un poco azarada”.

“Mi vida son mis dos bebés. Creo que para asumir un cargo en Colombia se necesita tener el tiempo y la entrega. Entonces mis bebés y mi esposo son lo más importante”, respondió Diana Osorio cuando se le consultó sobre ser parte de un eventual gobierno de Gustavo Petro en la Presidencia.

Sobre las aspiraciones presidenciales de su esposo para 2026, esto dijo Diana Osorio en SEMANA: “Quiero lo que Dios quiera y si Dios quiere que Daniel sea presidente, voy a estar apoyándolo y haciendo toda la labor social por mi país, cogobernando con él. Me parece que el complemento y la visión femenina en los gobiernos es muy importante”.

La polémica: recibió a Francia Márquez

En video quedó registrado el momento en que la esposa del alcalde de Medellín les dio la bienvenida a la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, y a Verónica Alcocer, esposa del candidato presidencial, en una tarima situada en el parque de El Poblado, en la Comuna 14 de Medellín.

“De Medellín para Colombia”, expresó con efusividad Osorio, como se puede evidenciar en el video que filmó uno de los asistentes al evento programado en la capital antioqueña bajo el lema “13 propuestas de las mujeres para vivir sabroso”, según una pieza publicitaria publicada en redes.

En muchos lugares de este país muchas mamás tienen que enterrar a sus hijos que mueren de desnutrición, porque no tienen para alimentar a sus hijos. #MedellínEsMujer #ColombiaEsMujer pic.twitter.com/3bbjnGSZEn — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) April 23, 2022

“Yo no tengo absolutamente ninguna inhabilidad y, eso sí, soy respetuosa de los procesos de las instituciones y mientras esté en espacios y en eventos públicos no digo por quién voy a votar, pero cuando estoy en un espacio privado, que no tiene nada que ver con la administración pública, lo puedo hacer, es absolutamente legal”, dijo la primera dama a Blu Radio.