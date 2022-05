Primicia | Consejo de Estado negó medida cautelar solicitada por Daniel Quintero para regresar al cargo

La magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, del Consejo de Estado, admitió para su estudio la tutela que presentó el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en contra de la decisión de la Procuraduría General que lo suspendió por tres meses del cargo por participación en política.

En la decisión, conocida por SEMANA, el despacho de la togada no avaló la medida cautelar solicitada por la defensa del mandatario al considerar que no se demostró la “existencia de un perjuicio irremediable o un daño inminente frente a sus derechos”.

En la tutela, presentada en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General y el director del departamento administrativo de la Presidencia de la República, el suspendido alcalde asegura que con la suspensión de su cargo se le vulneraron los derechos y garantías fundamentales.

En el marco del estudio de la tutela, la magistrada Peña Garzón le solicitó a la Procuraduría General que remita copia digital del expediente IUS E-2022154858 IUC D-20222-234290 que hace referencia al proceso disciplinario que se adelanta contra Daniel Quintero Calle. El despacho ya les notificó a todas las partes intervinientes, mediante un correo electrónico, la decisión.

El pasado martes, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, anunció la suspensión por tres meses de Quintero Calle como alcalde de Medellín por participación en política. La decisión tuvo como base un video publicado por el mandatario en su cuenta de Twitter en el que hace alusión directa a las elecciones a la Presidencia y hace mención a una de las frases que ha utilizado uno de los candidatos con más opción para ganar.

Este viernes se adelantó un plantón frente a la sede de la Procuraduría General en el centro de Bogotá, en rechazo a la suspensión. En el evento participó el suspendido mandatario, quien cuestionó los fundamentos de la decisión y aseguró que se está afectando la institucionalidad. Igualmente, reiteró que es el primer paso para un Golpe de Estado en Colombia.

En entrevista con Vicky en Semana, Quintero aseguró que no se estaba refiriendo ni al candidato presidencial Gustavo Petro ni a Rodolfo Hernández, cuando apareció en un corto video diciendo “el cambio en primera”.

“Esta es una Alcaldía mediática, nosotros no gastamos plata en publicidad, nosotros gastamos muy poquito en publicidad, pero somos muy buenos en redes y hacemos tendencias que se hacen nacionales, que nos permiten comunicar nuestro programa de gobierno. Una alcaldía de cambio, la palabra la hemos utilizado toda la vida, desde el primer día de gobierno; el cambio, el cambio, el cambio. Y la referencia de cambio en primera, obviamente sabíamos que iba a ser viral y mostrar lo que estamos haciendo en Medellín, en las zonas más periféricas de la ciudad”, dijo Quintero.

De acuerdo con Quintero, si la Procuraduría le hubiera permitido defenderse antes de que tomara una decisión en su contra, el panorama en este momento sería otro porque, según dijo, hubiese podido explicar que no estaba participando en política.

“Si nos hubiera permitido defendernos, hubiéramos mostrado que nosotros fuimos los primeros en usar ese término —cambio en primera—; luego no se pegó la campaña de uno de los candidatos presidenciales, sino de otro y ninguno puede atribuirse la palabra cambio porque todos la han usado, todos dicen que son el cambio, todos dicen que van a ganar en primera, si esa fuera la idea”, explicó en Vicky en Semana el alcalde suspendido de Medellín.

Además, el alcalde de Medellín, suspendido provisionalmente, recalcó que, aún estando en cargos públicos, él debe seguir defendiendo sus tesis públicas, de opinión, algo que —según dijo— está en todo el derecho de hacer.

“Y si funcionan tan bien, seguramente otros se pegan a nuestros hashtags. Pero entonces a la procuradora, que no tiene potestad para sancionar a un alcalde —esto es muy importante: la procuradora general de la República no tiene potestad para sancionar a un alcalde, solo los jueces—, se está atribuyendo competencias que no tiene. Eso solo ocurre en las dictaduras”, señaló Quintero en Vicky en Semana.