Procuraduría indagará los contratos del esposo de la congresista de San Andrés, Elizabeth Jay-Pang Díaz

Después de las revelaciones que hizo SEMANA sobre los contratos de Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara por San Andrés, Elizabeth Jay-Pang Díaz, la Procuraduría General tomó la decisión de abrir una investigación preliminar.

Tenso momento entre Abelardo De La Espriella, la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz: “Estoy enterado de los negocios de su marido y no lo voy a permitir”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/H8pi1wdX7t — Revista Semana (@RevistaSemana) October 18, 2026

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción y la Procuraduría para la Contratación Estatal revisarán si existieron irregularidades en la celebración de dichos contratos.

La apertura de la indagación preliminar busca indagar las contrataciones en el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que tienen relación con la empresa del esposo de la congresista.

Denuncian ante la Corte Suprema a la representante a la Cámara por San Andrés, Elizabeth Jay-Pang Díaz

SEMANA encontró que la empresa Ponare, cuyo representante legal es Norbert Vonblon Pomare, ha recibido cuatro contratos entre 2018 y 2024 por cerca de 1.709 millones de pesos.

El punto clave tiene que ver con una contratación directa para la compra de un predio en la ciudad, justificado en la “sentencia que declara el estado de cosas inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo wayuu”, de acuerdo con la información que reposa en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

La Secretaría de Infraestructura le desembolsó -según los informes- a Vonblon Pomare el 24,29 % del valor total del contrato (7.000 millones de pesos) para la compra de un predio; es decir, 1.700 millones de pesos por el inmueble ubicado en el edificio Coral Palace.

Registro de pago de contrato en San Andrés. Foto: Semana.

El plan de la administración era adquirir esos terrenos para un “proyecto de construcción del alcantarillado pluvial del distrito 4”.

Frente a las dudas de los movimientos de este contratista en San Andrés, la Casa de Nariño solicitó una intervención inmediata y articulada de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para investigar las denuncias sobre presuntos entramados de corrupción que estarían saqueando los recursos públicos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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Con la recolección de pruebas, se busca establecer si, en efecto, se presentaron irregularidades en la celebración y ejecución de los convenios.

En su reciente visita al archipiélago, el presidente Abelardo De La Espriella que tenía conocimiento claro sobre los contratos que había recibido el esposo de la congresista.

“Estoy enterado de Coralina, de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son dineros que nadie va a tocar. No crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos”, enfatizó el primer mandatario.