Procuraduría inicia proceso tras peligrosa maniobra en El Dorado: Aerocivil y FAC a responder

A raíz de los eventos registrados durante los últimos días en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana información técnica para esclarecer una presunta interferencia en las operaciones de la terminal.

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El ente de control notificó la solicitud mediante un comunicado oficial. En el documento, la institución requirió a las autoridades aéreas datos de carácter urgente “frente al presunto incidente operacional ocurrido en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en el cual una aeronave de carácter militar habría interferido en la operación de pista en medio de tráfico aéreo comercial”.

Supervisión de la seguridad aeronáutica

La Procuraduría indicó que esta petición legal se efectúa bajo el amparo “del marco de la actuación preventiva que adelanta la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, relacionada con la verificación de las condiciones técnicas, operacionales y de gestión del sistema aeronáutico nacional”.

La investigación se da tras el incidente de helicóptero Black Hawk el pasado viernes en la terminal aérea más importante del país. Foto: COLPRENSA

Al tratarse de la principal terminal aérea del país, los protocolos exigen un control estricto de las trayectorias.

Para avanzar en la indagación, el Ministerio Público requirió un informe técnico preliminar en un plazo de 24 horas que permita esclarecer las circunstancias del evento, las autorizaciones operacionales otorgadas y los registros de comunicaciones.

Este expediente también deberá anexar los reportes de radar de la torre de control y la lista de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los vuelos comerciales en curso.

Además de la solicitud de documentos, la entidad advirtió que la ocurrencia de situaciones que puedan comprometer la seguridad operacional en aeropuertos de alta densidad de tráfico exige la adopción inmediata de medidas de verificación y coordinación institucional.

Por este motivo, el ente disciplinario anunció que continuará realizando un seguimiento preventivo a las actuaciones de las instituciones involucradas.

El incidente en la pista bajo investigación

Aunque el requerimiento disciplinario no detalla el modelo de la aeronave, la indagación apunta a esclarecer los hechos del pasado viernes 13 de marzo. Durante esa jornada, un helicóptero perteneciente a la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional habría cruzado sin autorización en dos oportunidades la pista 14 derecha para aterrizar en la cancha de fútbol de la Escuela Militar.

Esta maniobra obligó a revisar los protocolos de aproximación en la zona. Respecto a este caso específico, la Aeronáutica Civil confirmó que el suceso ya se encuentra en fase de investigación técnica.

El propósito de la autoridad es determinar los factores de comunicación que originaron el incidente, el cual concluyó sin reporte de personas lesionadas.