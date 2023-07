Procuraduría vigilará que se brinden las garantías fundamentales en audiencias contra Nicolás Petro y Day Vásquez

Estas son las pruebas contra Nicolás Petro: SEMANA destapa más de 1.600 páginas de chats entre el hijo del presidente y su exesposa Day Vásquez; así movían millonarias sumas de dinero

Nicolás Petro: No sé.

Nicolás Petro: No tiene en dónde.

Day Vásquez: Yo no puedo.

Day Vásquez: No.

Day Vásquez: Y me faltaba plata.

Day Vásquez: Y no hemos gastado nada acá estos días.

Day Vásquez: Por eso quiero poner las cámaras y no decirle.

Nicolás Petro: Y yo siempre te lo he dicho.

Day Vásquez: Es que no puedo andar con las cosas encima todo el tiempo.

Nicolás Petro: No, es que no cargues toda esa plata encima.

Day Vásquez: Eso no lo tengo en la maleta.

Day Vásquez: No podía dejar todo en un mismo sitio.

Day Vásquez: Y eso no se puede abrir ni mover así no más.

“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel", aseguró el presidente de la República ante la captura de su hijo este sábado. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Day Vásquez: Con razón me dijiste que me quedara cuidando la plata.

Day Vásquez: Me dijiste claramente que no se podía dejar eso aquí.

Day Vásquez: ¿O no?

Day Vásquez: Y no estoy durmiendo.

Nicolás Petro: No sé, amor.

Day Vásquez: No sé.

Day Vásquez: No sé.

Day Vásquez: Me da vaina.

Day Vásquez: Me dice que sí.

Day Vásquez: ¿O no?

Day Vásquez: Mi primo me dice que él ha pasado hasta 100.

Nicolás Petro: No sé, ya le pregunté a Camilo.

Nicolás Petro: Me dijo que mañana.

Day Vásquez: O sea, esto los deja acá y me entrega los 100 allá.

El papel del primo Camilo en el manejo de la plata de Nicolás es notorio a lo largo de los chats. Por ejemplo, el 3 de julio, Nicolás le pregunta a Day: “¿Sacaste plata de la que me entregó Camilo?”. Ella le responde: “Sí, pa los muebles, 10″.

Hace referencia a que retiró 10 millones de pesos. Nicolás solo asintió: “Bueno”. El imparable flujo diario de dinero no se compadece con los ingresos del diputado del Atlántico, cuya asignación mensual es de unos 17 millones de pesos.

Aunque el mandatario aseguró que no crio a su hijo Nicolás, con el tiempo fueron muy unidos y esté fue una pieza clave en la pasada campaña presidencial. | Foto: Cortesía - Externos

Day Vásquez: No sé.

Nicolás Petro: Amor, no hables de plata delante de mi mamá.

Solo para la casa

En los chats, Nicolás era enfático en que el dinero no se podía utilizar en nada distinto que la casa. El 6 de noviembre del año pasado, a las 7:14 p. m., le dejó en claro a Day las prioridades. Ese día, ella le contó a él que el carro en el que se movilizaba presentó una falla mecánica.

Day Vásquez: Cambié la batería y el carro no arranca y me parece raro.

Day Vásquez: Yo no tengo la culpa.

Day Vásquez: No es motor.

Nicolás Petro: Y desde ya te lo digo, no voy a coger plata de esa que es para comprar otra casa.

Day Vásquez: No solucionas.

Day Vásquez: Y me estás hablando de plata.

Para evitar dejar rastro y no levantar sospecha, Day y Nicolás conversan sobre la necesidad de que la casa aparezca registrada a nombre de un tercero. A Nicolás le afana que ese tercero pueda “demostrar” solidez financiera ante una inversión de 1.600 millones de pesos. La preocupación de Nicolás frente a que su mamá no se entere de la plata que almacena no era una casualidad.