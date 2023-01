¿Qué ocurrió las últimas 48 horas con el ELN y qué pasará de ahora en adelante?, Juanita Gómez lo explica

Aunque el presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han sido el foco del debate público los primeros días de 2023, hay quienes aún no tienen mayor claridad sobre el tema.

Juanita Gómez explicó en SEMANA qué fue lo que pasó y qué esperar de ahora en adelante del Gobierno nacional y la guerrilla, los cuales adelantan negociaciones de paz.

Un anuncio errado

Todo comenzó el pasado 31 de diciembre. A falta de unas horas para que finalizara el 2022, el presidente Gustavo Petro afirmó que se había acordado el cese a las hostilidades con cinco estructuras armadas, una de ellas el ELN. El anuncio, como era de esperarse, incluso fue celebrado por organizaciones como la ONU y la OEA.

“Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz. Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional”, dijo el jefe de Estado.

El ELN desmintió al presidente

Lo que parecieron unas ‘buenas nuevas’ dadas por el presidente Gustavo Petro generaron polémica, luego de que el ELN afirmara que no se había llegado a ningún acuerdo para el cese al fuego, el pasado 3 de enero. En un comunicado de prensa, el grupo insurgente dijo que el trato, al que se refirió el mandatario, no salió de la mesa de negociación.

“La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese al fuego Bilateral, por tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”, afirmó la guerrilla.

A raíz de la noticia del ELN, se desató una tormenta política en torno al Gobierno nacional. Senadores de la oposición, como Miguel Uribe Turbay, incluso señalaron al presidente de mentiroso. “Con mentiras Petro ganó la presidencia, y con mentiras pretende gobernar. Sus engaños ponen en peligro a los colombianos”, publicó en Twitter.

Gobierno suspendió el cese al fuego con el ELN

Dado que el Gobierno ya había emitido un decreto para ejecutar el cese al fuego bilateral con el ELN, se reunió para decidir qué hacer tras el comunicado emitido por la estructura armada. Luego, en una reunión en la que, entre otros, participaron el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Alfonso Prada, se tomó una decisión: dar reversa a lo decretado.

La mañana de este 4 de enero, el ministro Alfonso Prada señaló que el pasado 19 de diciembre la guerrilla del ELN anunció un cese unilateral al fuego, situación que también motivó la declaratoria de la medida por el presidente Petro, según aclaró el funcionario.

“Dada la voluntad de paz expresada por el ELN y mientras se estudia en la mesa de diálogo del protocolo del cese bilateral, invitamos a esta organización a que declarará una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades, de mantener el cese bilateral y la no violencia”, sostuvo Prada.

Y agregó en su declaración: “Sin embargo, ante la posición asumida públicamente según la cual se debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto del 31 de diciembre de 2022″.