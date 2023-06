¿Qué opina María Isabel? El gran Khan dijo que no

El presidente invitó de visita al país al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para hacerle la extraña (y antipatriótica) petición de que reabriera sus investigaciones sobre Colombia. Respuesta: no las reabro, porque Colombia no es un país inviable, y cuenta con instituciones sólidas y capaces de impartir justicia.

A las 6:23 a.m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 7 de junio en SEMANA?, pues la opinión gira en torno a la visita a Colombia del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. La esencia de este organismo es que tiene carácter complementario en relación con las jurisdicciones nacionales, es decir, entra a operar solo cuando no lo va a hacer la justicia propia de un país.

Por eso no debió gustarle a las Cortes colombianas y tampoco, desde luego, a la Fiscalía que fuera el propio presidente Gustavo Petro el que invitara al señor Khan a Colombia para solicitarle que reabriera la observación preliminar sobre nuestro país. Porque esto indicaría que nuestra justicia ha sido incapaz de juzgar las más graves conductas como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, y eso no es cierto.

Presidente Gustavo Petro y el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan - Foto: Presidencia

Hemos avanzado un largo trecho en la lucha contra la impunidad de sus terribles crímenes. El señor Khan, sin embargo, no encontró justificada la solicitud del presidente colombiano. Muy claramente, dijo que “Colombia no es un estado fallido”, y por eso descartó que la CPI ejerza o termina ejerciendo cualquier acción a corto plazo en el país.

El examen preliminar se había cerrado como un gran logro de la credibilidad de la justicia del país durante el gobierno de Iván Duque, y fue muy claro en que la CPI solo actuaría cuando un país no esté dispuesto o no tenga la capacidad, o sencillamente no quiere actuar. Sin embargo, esta petición, viniendo del propio presidente, de que la Corte Penal Internacional reabriera su caso sobre Colombia, fue considerada poco patriótica y una falta de respeto contra la Fiscalía, contra la JEP, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Algunos de esos organismos que, por cierto, no pasan por su mejor momento en sus relaciones con el Ejecutivo.

En los últimos días, el presidente, primero, se ha declarado jefe del fiscal. Después, aunque lo negó, llegó a acusar al Consejo de Estado de estar desmantelándole su representación en el Congreso al Pacto Histórico, luego de que fue declarada la nulidad de la elección de Roy Barreras, y de paso la del Contralor General. Esto condujo a una enérgica respuesta del organismo al presidente sobre sus insinuaciones, y nuevamente se le reclamó respeto por la separación de los poderes. Porque al presidente a veces se le olvida que eso es una institución en Colombia, la independencia de los poderes, eso se le olvida.

Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. - Foto: Presidencia

Y precisamente ayer, coincidiendo con la visita del señor Khan, la Fiscalía llamó a indagatoria a seis generales por el tema de los falsos positivos. Y al paramilitar Mancuso, que hace unos días, pues lo vimos desfilar ante la JEP eh, relatando cosas tremendas. Además, personalmente el fiscal Barbosa le explicó al señor Khan que la Fiscalía no solo está encima de los casos presentes, sino que el organismo que preside le colabora ―porque así está enseñado― a la JEP y a la justicia para prevenir que se sigan produciendo en el país violaciones de derechos humanos.

El encuentro entre el fiscal Francisco Barbosa y el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan. - Foto: Fiscalía

Aunque como producto de esta visita, sí se firmó con la CPI un convenio de cooperación que implica tener un enlace permanente para que la Corte pueda seguir los avances en las investigaciones, aquí nos encanta tener testigos extranjeros para todo. Lo que no implica de ninguna manera que la CPI en Colombia tendrá un papel activo, ni que interferirá en los procesos en curso.

Total, “no”, que “no”. Esa fue la respuesta de la CPI a Gustavo Petro. El país y su justicia no ameritan que el organismo reabra su examen preliminar que mantuvo un tiempo y luego cerró sobre Colombia. Curioso que haya sido el propio presidente el que crea en la inviabilidad de nuestros organismos judiciales. Cosa diferente es que haya que asuntos que mejorar en nuestra justicia, pero nosotros solitos podemos y lo hemos demostrado cuando queremos.