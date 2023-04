¿Qué opina María Isabel? El presidente Petro monta en cólera

A las 6:00 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 26 de abril en SEMANA? Pues la opinión va en torno a la petición ―que en clara de retaliación contra la oposición de los partidos llamados bisagra en el Congreso, el Liberal, el Conservador y La U― se dio este martes en la Comisión Séptima del Congreso contra la reforma a la salud.

A pesar de que su ponencia fue aprobada ayer, el problema es que la orden a los militantes de esos partidos es votar en contra del articulado. El presidente Petro, cuyo gobierno tanto se ha esforzado por amenazar con quitar mermelada, por un lado, u ofrecerla por el otro, el martes sí montó en cólera.

Llamó mentiroso al expresidente Juan Manuel Santos porque este salió en defensa del sistema actual de salud como uno de los mejores del mundo, y aseguró que es porque ese tipo de expresidentes pueden llevar a sus hijos a la Fundación Santa Fe. Me pregunto si alguno de los hijos del presidente Petro no ha pasado alguna vez por la prestigiosa institución, que no por quedar en el norte, como lo dice el presidente Petro, es símbolo de clasismo como lo quiere presentar. Cuando resulta que la Fundación atiende pacientes de todos los estratos, desde todos los lugares del país, que estén desde luego afiliados a una EPS.

Gustavo Petro llama mentiroso a Juan Manuel Santos. - Foto: SEMANA

Pero esta salida del presidente a insultar al expresidente Santos diciéndole mentiroso no fue lo peor de Petro ayer. Palabras más, palabras menos, dijo que la explosión social había votado por él y que ahora los partidos están incumpliendo el mandato de los que protestaban en las urnas. Como diciendo que va a tocar volver a las calles; incluso pidió a los campesinos que se levantaran en su dignidad.

Anunció a continuación que daba por terminada la coalición de gobierno, algunos cuyos miembros incluso se le rebelaron a las directrices de bancada de los presidentes de los partidos votando a favor de la ponencia del gobierno, o ni siquiera asistiendo a votar a la sesión para que no quedara rastro de su insubordinación.

Y no contento, el jefe de Estado a continuación amenazó al expresidente Gaviria con echarle encima la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque según Petro pedir respeto por la ley de bancadas equivale a vulnerar los derechos políticos. Y al final del día, o más bien a altas horas de la noche, pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros.

César Gaviria, presidente del Partido Liberal, fue amenazado por Petro. - Foto: NELSON CARDENAS@cantarranasur

Esa crisis hace rato que se rumoraba, o para repartir mermelada, o para cambiar a unos de esos fusibles ministeriales que son realmente muy malos. Los primeros en salirse supone que serían los ministros que representan a la coalición que Petro dio por finalizada, pero resulta que los ministros que hay del Partido Conservador, del Partido Liberal y de La U son petristas. Puede que tengan el apellido de sus partidos, pero son petristast, quién sabe si los sacará.

Pero en los candidatos a rotar a otro cargo o hacer definitivamente apagados sin necesidad de pertenecer o no a los partidos bisagra están en el ministro de Defensa, por razones obvias; el canciller que ayer tuvo lacónico fin de la gran, gran cumbre para restablecer la democracia en Venezuela; el ministro del Interior, que rotaría, y hasta la ministra de Salud, que se ha convertido ella misma en su propia piedra en el zapato.

Carolina Corcho Ministra de Salud y Protección Social, sería reemplazada también. - Foto: Guillermo Torres /Semana

También la ministra de Agricultura, que les ha cantado la tabla a sus colegas en varias oportunidades; e incluso mencionan en el listado a la ministra de Minas, a la que ahora con Ricardo Roa, la presidencia de Ecopetrol ya poco necesita Petro en su radicalismo. El ministro de Justicia también es candidato de salida por su falta de autoridad y su poca capacidad de convicción.

En conclusión, en palabras del propio Gustavo Petro: la situación nos ha llevado a un replanteamiento del Gobierno. Pero sólo han pasado nueve meses y ya hay semejante crisis, con la coalición de gobierno de incendiada y los ministros en estatus de renuncia protocolaria, y vaya usted a saber si Petro tiene pensado los candidatos para reemplazarlos, porque en él todo es impulsivo.

Escuche aquí la segunda opinión de María Isabel Rueda del día de hoy:

¿Qué opina María Isabel? Ricardo Roa juega con la iguana

En sus primeras declaraciones públicas, el nuevo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro, empujó la acción a una caída del 6,3 % en Colombia y del 7,8 % en Nueva York. ¿Jugando con la iguana?

A las 6:15 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 26 de abril en SEMANA? Pues la opinión suena por los lados de la acción de Ecopetrol, cuyo precio registró una caída de 6,3 %, y se ubicó en la categoría del más bajo en cuatro meses, y en Nueva York cayó en un 7,8 %.

Cuando se busca la causa, pues la manera más diplomática, por no decir hipócrita, es explicar que en el mundo también cayeron otras acciones petroleras, y eso es cierto, pero en proporción mucho menor que la registrada por la acción de Ecopetrol. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Colombia? Pasaron las declaraciones de estreno en su cargo del nuevo presidente de la compañía de la iguana, Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Ricardo Roa Barragán Presidente de Ecopetrol - Foto: Juan Carlos Sierra

Por algo el presidente impuso sin posibilidad de ningún otro nombre el de Roa, aunque de todas las maneras posibles se dijo que este nombramiento anunciado, o más bien requete anunciado, se iba a producir a través de la búsqueda de un headhunter. Qué casualidad, el headhunter, si lo hubo, no encontró a nadie mejor que a Ricardo Roa.

El hombre que en sus primeras declaraciones públicas dice que de acuerdo con la política petrolera del presidente Petro, su jefe por punta y punta, no habrá nuevos contratos de explotación y exploración y que más bien se mejorará la tecnología de los contratos existentes, que -según lo admite el propio Roa- no nos ofrecen reservas sino para ocho años. Que de ahí en adelante importaremos, por ejemplo, de Venezuela, que tiene una de las mayores reservas del mundo.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - Foto: Ecopetrol

El viceministro de Minas encargado dijo que todas las responsabilidades de la caída de la acción recaen en factores internacionales, lo que no explica es por qué la de Ecopetrol cayó incluso 15 veces más o 15 veces por encima de la de Petrobras, pero nada dice de la responsabilidad que en esta caída tiene el presidente Roa, que ha dejado muy claro desde ayer que Colombia no firmará nuevos contratos de exploración ni explotación petrolera, ni de gas y que más bien dedicará a Ecopetrol en la transición energética. Pero eso sí, se exprimirán los contratos vigentes, dizque para que no se necesiten contratos nuevos.

Y tras este anuncio, ¿aspirará el señor Roa a que suba la acción de una empresa que reconoce públicamente que no buscará ampliar sus activos en virtud de la exploración de nuevos hallazgos y la explotación de los mismos para que realmente la transición energética tenga una gradualidad racional?

Ricardo Roa Barragán Presidente de Ecopetrol - Foto: Juan Carlos Sierra

Estaba cantado que la entrada del exgerente de la campaña Petro a la entidad, impuesta con autoritarismo por el presidente y a causar estragos en la joya de la corona, Ecopetrol. Nunca se había visto más ofensiva la iguana que como la vimos en una réplica plástica de colocada sobre el escritorio del señor Roa.

Que ni siquiera pudo contestarle a Néstor Morales en Blu Radio por qué es malo producir petróleo y gas en Colombia, pero por qué no es malo -en términos de contaminación- que terminemos importándolo cuando terminen los 8,7 años de reservas que nos quedan por delante.