¿Qué opina María Isabel? La renuncia que le pidieron a la presidenta de la ANH, ¿la sacaron por contar la verdad?

A las 6:30 a. m., ¿qué está opinando María Isabel hoy viernes 2 de junio en SEMANA?, pues la opinión suena por los lados de que en medio del decaimiento moral que reina en el país por los abusos de poder que están emanando del incidente originalmente doméstico de la niñera de Laura Sarabia ―y que no debió perder esas proporciones―, pues se anuncia, cambiando totalmente el tema, el preocupante fenómeno de que ya son cuatro las compañías mineras que por falta de garantías en las actividades exploratorias por cuenta de la inseguridad prefirieron parar operaciones y salir del país.

Además de que según un informe de El Tiempo se perderán inversiones entre 35 y 50 millones de dólares, en dichas actividades exploratorias ―principalmente en cobre y en oro― y están en riesgo, además 4.200 empleos y 500.000 millones en regalías e impuestos que le entrarían al Estado.

La corrupción ha ido socavando durante las décadas las enormes regalías entregadas al departamento de Casanare por su riqueza petrolífera. - Foto: Juan Carlos Sierra

Es que en los lugares de dichas prácticas mineras ha habido desde bloqueos hasta actos terroristas que han dejado muertos. Además, de que en materia de combustibles la producción de gas natural tuvo una caída del 6.54 % en abril, aunque la de petróleo subió en 4.02 %. Y ha habido nuevos descubrimientos de posibles yacimientos que nos llenan de esperanzas.

En general los mineros reclaman el gobierno que aumente su presencia en los territorios para que sigan creciendo y no decreciendo las exportaciones. Pero en este sector todo parece ir patas arriba, francamente, la última cosa sorprendente que sucedió es que apenas presentó su informe sobre recursos y reservas en materia de combustibles ―después de la controversia creada por las cuentas de la ministra Irene Vélez que terminaron mezclando peras con manzanas y con plátanos, o sea reservas reales con factibles y posibles― la ministra resolvió pedirle la renuncia a la presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, Clara Liliana Guatame.

Claudia guatame Presidenta de la ANH - Foto: CORTESÍA ACP

A la ministra Vélez parece que no le gustó que la directora de la ANH dijera la verdad, evidenciando alertas sobre qué puede esperar en país de verdad en materia de reservas petroleras y de gas, que serán la base, entre otras cosas, para la ansiada transición energética. Y teniendo en cuenta que además, la ministra Vélez no cede en la terquedad del gobierno petrista de pagar los nuevos contratos en materia de exploración y explotación. Entonces, el asunto no deja de ser preocupante.

Y que es curioso, el candidato más opcionado para reemplazar a la Presidenta Guatame es el ingeniero eléctrico, Andrés Camacho Morales, actual asesor de la ministra Vélez y procedente de la unidad de trabajo legislativo de la senadora María José Pizarro, fiel escudera del presidente Gustavo Petro. Como quien dice, todo queda en casa.

¿Qué opina María Isabel? En el caso de Laura Sarabia, por fin una orden del minDefensa

En una orden directa al director de la Policía, general Salamanca, por fin escuchamos al ministro de Defensa hablar. Pidió que, cuanto antes, se averigüe quién ordenó las chuzadas contra las dos empleadas de la casa de Laura Sarabia. Pero qué curioso. La orden quedó bailando, porque al filo de la medianoche, el presidente Petro tuiteó que este gobierno no chuza a nadie. ¿Como quien dice, la orden del minDefensa, para qué?

¿Qué estará opinando María Isabel hoy viernes 2 de junio en SEMANA? Pues la opinión va por los lados de la noticia de última hora. ¡Habló al ministro de Defensa! ¡Atención! Y anunció lo siguiente: “Le he dado órdenes al director de la Policía, general William Salamanca, que cuanto antes averigüe de dónde salió la orden de las chuzadas”.

Se refiere a la denuncia gravísima de ayer del fiscal Francisco Barbosa, que descubrió que las dos empleadas de la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, habían sido chuzadas mediante una táctica que ya se había utilizado contra el presidente Álvaro Uribe, meterlas en una lista de personas ya investigadas en el caso de las empleadas por actividades dizque del Clan del Golfo, y en el caso de Uribe, por las actuaciones ilegales aparentemente que adelantaba un congresista de nombre Nilton Córdoba.

Laura Sarabia responde por la agenda del presidente, pero no es la responsable de las decisiones del mandatario a última hora ni de sus incumplimientos, cuestionados por la oposición. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

A la niñera Marelbys Meza, bajo el alias de La Cocinera, y a Fabiola, una empleada por días, bajo el alias de La Madrina, las metieron en la lista del Clan del Golfo del señor Siopas, ni más ni menos. Según el fiscal, estos son métodos propios de la era de la Gestapo, en Colombia de las épocas del DAS y el F2, que no queremos recordar, y en un enérgico comunicado el fiscal le dijo al país: “Bienvenidos de regreso a la parajusticia”.

Y es que los conductos para estas chuzadas tocó extenderlos hasta el Chocó, donde según parece por fin un agente de la Dijín logró que un fiscal añadiera a las dos mujeres a la lista como empleadas de alias Siopitas.

El fiscal Francisco Barbosa entregó los detalles de las investigaciones que por hechos de corrupción se adelantan en Córdoba y Sucre. - Foto: Fiscalía

Las reacciones fueron inmediatas, varios del Pacto Histórico de manera muy responsable y legítimamente indignados, han salido a exigir renuncias y a pedirle al Gobierno Petro que no tolere y que no se involucre en todo lo que tanto criticó en el pasado, que sus funcionarios anden alcahueteando chuzadas ilegales.

Entre las reacciones sorprende la forma despectiva como la alcaldesa del ex-Polo, en épocas de la fallida alcaldía de Samuel Moreno, Clara López senadora, terminó refiriéndose despectivamente al caso en estos términos: “Como pueden comparar las chuzada de una sirvienta (terminó tremendo) a la de la Corte Suprema, vamos a terminar mal”, eso dijo la senadora Clara López.

Marelbys Meza Semana - Foto: Semana

Lo curioso es que, después de que habló el ministro de Defensa, por fin pidiéndole al director de la Policía que averigüe inmediatamente quién dio la orden de interceptar, el presidente se haya expresado a través de su fiel Twitter en sentido absolutamente contrario, diciendo algo que de verdad va en contravía de la orden del ministro de Defensa.

“Nadie en este gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas y acusar a este gobierno de ello es de tamaño irresponsabilidad”. Entonces el presidente debió pedirle a su ministro de Defensa que no diera instrucciones de algo que el presidente está seguro de que no ocurrió, como es que este gobierno ordena chuzar, de lo cual, claro informalmente no tenemos dudas ciertos ciudadanos y en ciertos sectores.

El presidente, después de lavarse las manos de las chuzadas, igualmente anuncia que hoy se pronunciará ya no sobre ellas, sino sobre decisiones que tomará con respecto al uso del polígrafo, luego de que anoche estuviera reunido tanto con Laura Sarabia como con el embajador Armando Benedetti.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. - Foto: Presidencia de la República

Pero ya la Dijín confirmó que las exportaciones telefónicas sí existieron y duraron más de 72 horas, y el ministro de Defensa ordenó, por consecuencia, investigar su origen. Además, Laura Sarabia supo con anterioridad y no se sabe por qué conducto, que SEMANA y su directora Vicky Dávila iban a entrevistar primero a Day Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro y ahora más recientemente a Marelbys Meza, la niñera de Laura Sarabia.

Qué cantidad de delitos los que se han cometido a raíz de este episodio que muchos despreciaron noticiosamente al principio por sus características originalmente domésticas, pero que terminaron revelando abusos de poder con utilización de polígrafos, chuzadas ilegales de la Dijín e incluso grandes codazos e intrigas en los círculos del poder.