“Queremos ser los grandes aliados estratégicos del Gobierno”: alcalde Juan Carlos Cárdenas, presidente de Asocapitales

El próximo miércoles, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) se reunirá con el presidente electo, Gustavo Petro. En el encuentro, estarán presentes los 32 alcaldes y alcaldesas de las capitales en Colombia para hacerle llegar sus propuestas e inquietudes al presidente electo.

SEMANA conversó con Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga y presidente de Asocapitales, para conocer las solicitudes de la asociación y el rol que busca jugar durante el gobierno de Petro.

SEMANA: ¿Qué se espera de la reunión entre Gustavo Petro y los alcaldes de las capitales del país?

Juan Carlos Cárdenas (J.C): Este es un espacio con toda la gestión de nuestra directora ejecutiva, la doctora Luz María Zapata, que ha mantenido contacto permanente con el equipo de gobierno y cercano al presidente Petro. ¿Cuál es el gran propósito? Obviamente, nosotros, como alcaldes y alcaldesas de ciudades capitales, siendo prácticamente el 50 % de la población de nuestro país y el 55 % del producto interno bruto del país, queremos ser los grandes aliados estratégicos en el gran acuerdo nacional que quiere el presidente Petro.

Queremos, desde Asocapitales, ser muy propositivos y construir ese gran acuerdo. El presidente Petro fue alcalde de Bogotá y fundador de Asocapitales. Conoce muy bien la forma como hemos venido abordando las diferentes problemáticas del país.

SEMANA: ¿Cuáles son las principales inquietudes de los alcaldes y alcaldesas?

J.C: Hay varios elementos para resaltar. El primero es que nosotros venimos construyendo los proyectos estratégicos que se vienen desarrollando en los planes de desarrollo de cada una de las ciudades capitales en términos de temas ambientales, educativos, de movilidad, de manejo de residuos sólidos y de gobernanza del agua, entre otros. Hemos elaborado un documento donde cada uno de los alcaldes y alcaldesas tendrán un espacio para hablarle al presidente electo y plantearle esos grandes retos y proyectos estratégicos, de manera que sean incorporados en el plan de desarrollo del gobierno entrante.

Lo otro que queremos es expresarle lo que nosotros queremos: sumar. Es decir, traemos una agenda donde hemos venido participando en algo fundamental. Consideramos que la clave de nuestro país está en los territorios. Descentralizar un poco más el Estado en términos de competencias, recursos y capacidades administrativas. Consideramos que eso es muy importante para poder avanzar y solucionar los pendientes históricos que se tienen en el país. Lo otro que también consideramos importante es avanzar en los recursos públicos, de manera que podamos avanzar en lo que es el catastro multipropósito. No como un elemento de recaudo tributario, sino como un elemento para alinear las fuentes de recursos locales con los planes de ordenamiento territorial y las políticas que tiene que haber en cada una de nuestras ciudades para seguir avanzando en temas de inequidad social, emprendimiento y generación de empleo.

También hay que decir que desde Asocapitales hemos construido una agenda en donde hemos acompañado temas críticos que se evidenciaron para las ciudades capitales ahora, producto de la pandemia. Además, todo lo que tiene que ver con la población migrante que hemos recibido, diría que en casi un 80 % las ciudades capitales.

SEMANA: Entre las propuestas está revisar las restricciones en época electoral de la Ley de Garantías, ¿por qué?

J.C: Efectivamente, lo que los alcaldes y alcaldesas hemos estado discutiendo en nuestro periodo de gobierno tiene que ver, primero que todo, con unificar los periodos electorales. Tenemos que destrabar el cuello de botella, porque esa asincronía o asimetría que hay entre los planes de desarrollo del orden nacional y de los territorios genera mucho traumatismo a la hora de la implementación y ejecución. Uno de los primeros temas es dar la discusión para alinear los periodos electorales. Si logramos alinear eso, es muy probable que la Ley de Garantías, que es de los pocos países en el mundo en los que se tiene, eliminaría unas restricciones que, a la hora de desarrollar los planes de desarrollo, nos genera unos traumatismos. Sobre todo en las administraciones municipales.

SEMANA: ¿Todos los alcaldes coinciden en que se deben levantar las restricciones de la Ley de Garantías?

J.C: Diría que hay un gran consenso. En estos momentos, hay todo el ambiente para poder acompañar esta discusión, que considero es de todos los colombianos. Consideramos que unificar este tipo de periodos haría una reducción importante en los costos de las diferentes elecciones. Hay que dar la discusión, es uno de los temas importantes.

SEMANA: ¿También pedirán revisar las revocatorias de los alcaldes, las cuales han resultado infructuosas?

J.C: Lo hemos vivido en nuestro periodo de gobierno. Los alcaldes y alcaldesas hemos experimentado un incremento acelerado de procesos de revocatoria. Por un lado, no está claramente argumentado. Por otro, ha sido utilizado como un instrumento de intereses politiqueros con beneficios particulares y mediáticos, buscando generar campaña. Está demostrado en el caso particular de Cúcuta, donde se hizo la convocatoria, se llamó a elecciones y fue un absoluto fracaso. Creo que el gran reto es pensar si realmente, como instrumento democrático, tiene la reglamentación suficiente para que no sea utilizado por intereses particulares y politiqueros, que creo que ha sido el común denominador recientemente.

SEMANA: Según su directora, se espera que sean activos dentro del debate de los presupuestos y planes de desarrollo ¿Cuáles son sus expectativas?

J.C: Por un lado, lo que nosotros queremos ser es parte de la solución de los problemas. No solamente esperar que el gobierno central sea el único gestor de recursos. Nosotros tenemos en cuenta todo lo que tiene que ver con el catastro multipropósito. Queremos recaudos con un propósito ordenado del territorio y que nos sirva, con toda esa información, para las políticas y que no haya despilfarro de recursos.

Por otro lado, el día miércoles vamos a tener espacio de poderle contar al presidente electo cuáles son los proyectos estratégicos que están en nuestros planes de desarrollo y que consideramos que deben estar incorporados en el plan de desarrollo del próximo gobierno. Estamos hablando de 100 proyectos estratégicos que son del orden de 20 billones de pesos sin incluir Bogotá, que consideramos que es un capítulo aparte dado su tamaño dentro del mapa económico del país.