“Rechazo las supuestas amenazas contra Petro, pero tengo serias dudas”: congresista Gabriel Jaime Vallejo

A menos de 30 días de las elecciones presidenciales, Gustavo Petro canceló su gira por el Eje Cafetero, una región que busca conquistar electoralmente. Denunció que postergaba su recorrido porque su campaña tenía información de amenazas en su contra por parte de La Cordillera, una banda criminal que se mueve por esta región del país.

La Policía dijo que desconocía las amenazas. También lo afirmó el ministro de Defensa, Diego Molano, y el presidente Iván Duque. SEMANA habló con el congresista Gabriel Jaime Vallejo, un político curtido en política en el Eje Cafetero y que recorre esta región constantemente. Él tiene sus dudas.

SEMANA: Usted es del Eje Cafetero. Petro iba a recorrer su región, pero canceló la gira porque, según él, lo amenazaron. ¿Qué opina?

Gabriel Jaime Vallejo (G. V.): Yo rechazo todo tipo de amenaza en contra de cualquier colombiano, especialmente quienes hacemos el ejercicio político.

No deja de generar muchas dudas lo que advierte Gustavo Petro supuestamente con lo ocurrido en el Eje Cafetero por varias razones: la candidata a la Vicepresidencia, Francia Márquez, estuvo en días recientes en la misma zona: Pereira, Santa Rosa de Cabal, el Eje Cafetero, adelantando proselitismo político y nadie advirtió absolutamente nada.

No estamos hablando de un personaje cualquiera, es la candidata a la Vicepresidencia. Ese punto me genera inquietud. ¿Por qué la información de amenaza es contra Petro y no su fórmula vicepresidencial? Además, no conozco antecedentes, por lo menos recientes, que apunten a que la banda criminal La Cordillera –que obviamente opera en el Eje Cafetero y tiene un control en Pereira y Dosquebradas–, amenace a activistas o líderes políticos.

Ellos, en su modus operandi, no han dejado conocer ante la opinión pública amenazas a líderes políticos. Por esto, sorprende que el senador Petro diga que La Cordillera quiere atentar contra su vida. No sé por qué esta banda criminal lo iría a hacer en este momento.

SEMANA: ¿Qué otras razones lo llevan a dudar de las amenazas contra Petro?

G. V.: Deja mucho que desear el hecho de que esta situación la quieran relacionar con la muerte de Lucas Villa, una persona que para muchos se convirtió en un símbolo de la protesta en Colombia.

Pareciera que ahí puede haber cierto tufillo de oportunismo político, queriendo reivindicar el fallecimiento de este ciudadano, lo cual no me parece correcto y adecuado.

Además, porque el señor Petro pareciera que está utilizando un mismo hilo sistemático de ataque a la Fuerza Pública y es querer relacionar supuestamente a miembros de la Fuerza Pública con bandas criminales.

Recordemos que desde el enfrentamiento con el general Eduardo Zapateiro, Petro ha querido reiterar a la opinión pública que hay sistematicidad de la Fuerza Pública con bandas criminales, lo cual me parece un acto absolutamente irresponsable. Por esa razón, tengo serias dudas frente a la denuncia de Petro porque obviamente a estas alturas uno no sabe si creerle o no, pero les corresponderá a los organismos de inteligencia investigar si existe algún grado de credibilidad.

SEMANA: Pero la Policía ha dicho que no conocía amenazas contra Petro, aunque ya hay un grupo élite investigando…

G. V.: Por supuesto, en un tema tan serio, tan delicado, como es la vida de un ciudadano. Aquí estamos hablando de un personaje público, de un candidato a la Presidencia, con esto no se juega. Me niego a creer que la Policía, que es profesional, con todas las estructuras de inteligencia en el país, no haya advertido si es verdad que exista alguna tentativa de atentar contra Petro. Ese es un tema que en mi opinión deja mucho que desear. Yo, en este caso, le creo a la Policía.

Petro tiene uno de los esquemas de seguridad más importantes del país, y que sumados todos los organismos de inteligencia no hayan advertido esto, a mí me parece inverosímil.

SEMANA: Usted es del Eje Cafetero, allí La Cordillera es una banda criminal fuerte. ¿Tiene el poderío suficiente atentar contra el candidato?

G. V.: No, de ninguna manera. La Cordillera es una banda criminal conocida desde hace muchos años que se dedica al microtráfico y a actividades ilegales, ellos no tienen un componente político. Por eso, no le cabe en la cabeza a uno que una banda de estas quiera atentar contra el candidato presidencial que lidera en las encuestas. Esa es una pregunta muy válida. Yo, por eso, le creo al comunicado oficial de la Policía.

SEMANA: Pero no creo que un candidato se invente una amenaza en su contra…

G. V.: Uno de Petro puede esperar cualquier cosa, eso ocurre como la historia del pastorcito mentiroso. Petro es un mitómano compulsivo, he dicho que el estafador de la política más grande que ha dado Colombia es Petro.

Entonces, este tipo de versiones no guardan coherencia con lo que dicen los organismos de seguridad (...) Lo que no quisiera creer es que se esté manipulando a la opinión pública con ganas de victimizarse. Me niego a creer que él lo haga, pero uno de él puede esperar cualquier cosa.

Por eso, deben ser los organismos de seguridad del Estado los que investiguen e indaguen las amenazas contra Petro, él debe entregar de manera inmediata –espero ya lo haya hecho– toda la información a organismos de inteligencia, la Fiscalía y demás para que adopten los mecanismos que correspondan. Hay muchas preguntas alrededor de esta amenaza, pero la única respuesta clara que he visto hasta el momento es la de la Policía que dice que no tiene conocimiento.