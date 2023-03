Recuerdan sentidas palabras que compartió el padre de la teniente Julieth García: “se me encharcan los ojos”

En la tarde del domingo 19 de marzo ocurrió un lamentable suceso debido a que un helicóptero del Ejército perdió el control en las nubes y, por desgracia, cayó en el municipio de Quibdó (Chocó). El trágico accidente provocó la muerte de cuatro personas, entre ellas, la de la teniente Julieth García Cordero, de 31 años, y otros tres miembros más de la fuerza militar.

Se conoció que la teniente García, nacida en Cúcuta, Norte de Santander, tuvo una carrera de ascenso en el Ejército, de modo que luego de ingresar a la Escuela Militar de Cadetes en 2012, pasó a ser subteniente en 2015. De hecho, la institución recalcó la disciplina, “actitud positiva” y servicio de la mujer.

Hace un par de años, en 2018, se dio muestra de la disposición de García Cordero para prepararse como piloto a través de un video en el que, junto al equipo de Cazadores, con el que se preparó para volar. Tiempo después, en 2019, la teniente se convirtió en la primera mujer militar en ser piloto para el helicóptero UH 1N.

“El ser piloto no solamente es volar la aeronave, sino llevar la responsabilidad de la tripulación y de las tropas a las que nosotros apoyamos”, dijo Julieth García en ese momento; además, la mujer recalcó la importancia de realizar cualquier acción con el corazón.

Mujeres así, valientes, hermosas y orgullosas de su país. Vuela más alto… ella era la Teniente Julieth García, primera teniente mujer en volar un helicóptero UH 1N. #GraciasPorSuServicio

En ese mismo tiempo, durante la época en la que la teniente García se formó, fue enaltecida por el comandante de la brigada Richard Osvaldo González Vera, en un escenario deportivo de Calarcá, Quindío.

En ese lugar, se escuchó la voz del comandante, quien dijo en una llamada con altavoz sentirse orgulloso por el arduo trabajo de la mujer: “Nos está haciendo quedar muy bien, gracias por prestárnosla; felicitaciones por esa hija tan extraordinaria que nos ha hecho quedar muy bien hoy”, manifestó González Vera a Juan Carlos García, padre de Julieth.

La multitud de personas que acompañaron, en ese momento, a la comandante García reaccionó con aplausos. Asimismo, el señor Juan Carlos García compartió unas sentidas palabras en la llamada: “Me llena de orgullo tener una hija con esas cualidades y esas capacidades, para el cual me hace el llamado la institución... De verdad que también me conmueve, se me encharcan los ojos y se me hace un nudo en la garganta, de verdad”, por lo que Julieth no pudo evitar las lágrimas.

En 2018, la Te. Julieth García (Q.E.P.D), que murió hoy en el trágico accidente del helicóptero en #Chocó, fue exaltada y reconocida por el cdte. de la BR8 y todo el pueblo de Carlarcá, Quindío en el estadio del pueblo. Voz en llamada: su padre orgulloso. ¡YA VUELA ALTO!

Lamentablemente, la vida de Julieth terminó hace poco, pero la recuerdan con todo el amor posible. En Quibdó y Bogotá se llevará un homenaje para la teniente y los otros tres uniformados que fallecieron, tras la caída del helicóptero del Ejército.

Después del accidente aéreo, el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó a las autoridades desplazarse de manera inmediata hasta la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido.

Asimismo, la comunidad reportó que partes del helicóptero quedaron afuera de algunas viviendas del sector.

Por su parte, el coronel Héctor Alfonso, comandante de la Fuerza de Tareas Conjuntas Titán, dijo: “Dentro de una operación de abastecimiento que cumplía la fuerza conjunta para llevarles el alimento a todos los soldados que cumplen misiones en el alto y bajo Baudó, se presenta este accidente trágico con un helicóptero de los cuales estaba abasteciendo”.

También sostuvo que el helicóptero quedó incinerado en su totalidad. “Se encuentran visualmente dos cuerpos y estamos en la búsqueda de dos cuerpos más, que al parecer, de acuerdo con lo que la comunidad vio, se lanzaron del helicóptero. Seguimos en el esfuerzo de búsqueda para encontrar los dos cuerpos”, precisó.

Los organismos de emergencia del departamento del Chocó informaron que el helicóptero se precipitó en el sector conocido como Playita y Niño Jesús, en Quibdó.