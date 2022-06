Registraduría aseguró que las campañas electorales tendrán sus propios auditores, a falta de auditoría internacional

Luego de la polémica generada por la falta de auditoría internacional durante los comicios presidenciales del pasado 29 de mayo, la Registraduría Nacional anunció que los candidatos presidenciales nombraron un grupo de auditores internos con conocimientos en tecnología para realizar el control de los escrutinios del próximo 19 de junio.

De acuerdo con el registrador nacional Alexander Vega, como el CNE no pudo contratar la auditoría internacional, las campañas políticas de los dos candidatos decidieron presentar sus propios auditores del software para la segunda vuelta presidencial.

En este sentido, Vega aseguró que la campaña del Pacto Histórico presentó siete auditores de software mientras que la Liga de Gobernantes Anticorrupción tendrá dos auditores.

Estos nueve representantes de ambas campañas empezarán este jueves 9 de junio algunas pruebas de preconteo y simulacros que se extenderán hasta el 19 de junio.

Además, para el día de las votaciones, los auditores estarán presentes en todos los puntos donde se procesen los datos electorales con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.

“Lo que harán los auditores será lo que no pudo hacer la auditoría internacional, lo importante es que ambas campañas postularon auditores”, dijo Vega.

Igualmente, recordó que las dos campañas políticas tendrán hasta el próximo viernes para inscribir a sus testigos electorales de cara a las comicios presidenciales.

“De la campaña del Pacto Histórico tenemos inscritos, hasta el momento, un total de 40.000 testigos electorales mientras que de la Liga de Gobernantes Anticorrupción unos 700. Les pedimos que hagan el registro antes de que se venza el plazo”, explicó el registrador.

En cuanto a la auditoría internacional, Vega afirmó que el CNE el que no pudo contratar la auditoría internacional electoral y que si bien desde la Registraduría tienen a la firma McGregor, depende del CNE si contrata o no otra firma.

Este ha sido un tema polémico en los últimos días ya que el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Pedro Felipe Gutiérrez, le dijo a SEMANA el 26 de mayo que la auditoría no se pudo contratar porque ya había una en marcha y no se podía hacer otro contrato con el mismo objetivo.

“El CNE no tiene facultades para contratar, ya que no tenemos autonomía financiera y todos los recursos los maneja la Registraduría. Por lo tanto, no podemos contratar personal”, explicó.

Sin embargo, Vega afirma que sí lo tiene y que es el CNE el que se debe encargar de dicha contratación.

Esta auditoría internacional externa fue solicitada por el Consejo Nacional Electoral y varios partidos políticos, después de los problemas que se presentaron en las elecciones del pasado 13 de marzo.

Sin embargo, las misiones de observación que están en Colombia resaltaron el papel de la Registraduría por los cambios que se hicieron y permitieron que toda la organización logística se adelantara sin problema.

La aplicación de esta revisión externa se iniciaría después de mitad de año y servirá para resolver todas las dudas de quienes presentaron reclamaciones en las elecciones al Congreso.

El registrador Vega fue enfático en que el Consejo Nacional Electoral será el encargado de definir el proceso de contratación para elegir a una empresa con experiencia en temas electorales.

El Ministerio de Hacienda expidió, el pasado 2 de mayo, la resolución con la que garantizaba el desembolso de los recursos para la contratación de una auditoría internacional, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. En ese documento se estableció un monto superior a los tres mil millones de pesos, los cuales, de acuerdo con el gobierno Duque, permitirán rodear de garantías y transparencia las elecciones presidenciales, las que también tendrán la participación de representantes de misiones electorales.