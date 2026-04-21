La Dirección de Investigación Criminal, Dijín, reportó la captura de cuatro personas, quienes serían presuntos integrantes de una temida red de crimen organizado en Bogotá conocida como Los Liberadores.

Policía en operativo contra Los Liberadores. Foto: Policía

Según la autoridad policial, esta organización tenía varias modalidades de crimen en la ciudad que iban desde el hurto de celulares hasta la estafa con vehículos.

De cuerdo con la Policía, “tras meses de seguimiento y labores de inteligencia desarrolladas por el Grupo Investigativo de Delitos contra el Patrimonio Económico de la DIJIN, se desplegó una operación simultánea, que resultó en la desarticulación del Grupo Delincuencial Organizado Los Liberadores”.

Añadió la Policía que: “durante el operativo se llevaron a cabo cuatro diligencias de registro y allanamiento, logrando la captura por orden judicial de cuatro integrantes clave de la organización”.

Golpe a los Liberadores, red de crimen organizado en Bogotá. Foto: Policía

Así mismo, indicó que sobre el modo de delinquir de esta red se identificó que para varias de sus acciones usaban motos de alto cilindraje.

“Entre los capturados se encuentra Dieber Gaviria Parra, alias ‘Gato’, pieza activa en los diferentes hurtos de celulares y quien según la investigación era el encargado en la ciudad de Bogotá de recibir los celulares hurtados y comercializarlos en el mercado ilícito local y en países de Suramérica y Centroamérica”, señaló la Dijín.

Por su parte el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín, indicó que: " es el punto de contacto con integrantes de varias estructuras criminales en Perú y Ecuador para la comercialización de teléfonos hurtados en Colombia y además es el encargado de las Encargado de las finanzas criminales. Fue capturado en el barrio Primavera de la Ciudad de Bogotá“.

Capturado presunto integrante de Los Liberadores. Foto: Policía.

Agregó que: “se pudo establecer que alias ‘Gato’, tenía responsabilidad en el envío de 35 teléfonos inteligentes hurtados con destino la ciudad de Lima (Perú), evidenciando su participación en la cadena logística del tráfico de celulares robados. Además, dentro de la organización criminal era el coordinador del esquema de estafa en venta de vehículos. Contactaba a las víctimas a través de páginas web en las que se ofrecía a comprar sus vehículos a precios atractivos”.

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