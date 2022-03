Sanandresanos bloquearon el aeropuerto pidiendo justicia por la muerte de Hety, ‘rey del creole’

Este martes 15 de marzo se desató una protesta en San Andrés islas. Desde las redes sociales los ciudadanos evidenciaron que un grupo de hasta 200 personas bloqueó el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, la protesta de los isleños comenzó alrededor de las 6 de la tarde, cuando motivados por el dolor que dejó la muerte del Fabián Pérez Hooker, mejor conocido en el mundo de la música como Hety Pérez, decidieron levantar su voz en contra de la administración local.

En la manifestación que salió desde el centro de la isla, pasó por el comando de la Policía e hizo presencia en la Gobernación y que finalmente terminó en la sede el aeropuerto internacional, unió a un solo sentir, a los isleños, que pidieron a una sola voz la aceleración en la investigación y captura de los responsables de esta muerte.

Él era conocido como ‘el rey del creole’. Así le decían sus seguidores, que se han sumado a las peticiones para que los altos índices de inseguridad que se han registrado en la zona, se investiguen.

A esta hora manifestantes bloquean el aeropuerto departamental exigiendo justicia por el asesinato del reconocido artista #Hety. Protestan además por la ineficaz labor de la policía en San Andrés frente a la creciente inseguridad. pic.twitter.com/4iYYjejJUj — Ali Waked (@AliWkd) March 16, 2022

La molestia de los sanandresanos comenzó luego de que la Policía de la isla afirmara que no darían recompensa por información que llevara a la captura de los responsables de la muerte del artista, porque al parecer, ya se tendría identificados a los autores de delito; anunció que no cayó bien por parte de los residentes, que afirman que esto no va ayudar con la judicialización del caso, y que hasta el momento no se ha avanzado en la detención de los agresores.

Ante esto, la coronel María Elena Gómez Méndez, comandante del Departamento de Policía de San Andrés, hizo presencia en el lugar de los hechos, con la intención de garantizarle a los isleños los resultado de la investigación de la muerte de Hety.

“Nosotros como policía Nacional rechazamos con toda la fuerza que se presenten este tipo de situaciones que afectan directamente a la isla, pero lamentablemente, aquí es necesario dar el espacio y el tiempo para que todas las capacidades institucionales logren presentar un resultado”, afirmó la uniformada para medios locales.

Sin embargo, en este mismo instante, cuando Gómez estaba dando declaraciones para los medios, una mujer residente de la isla le hizo una petición, haciendo énfasis en el despliegue de policía que se presentó en octubre de 2021, cuando dos policías perdieron la vida en un barrio de San Andrés combatiendo la delincuencia, por los que se ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que permitiera judicializar a los responsables.

“Coronela por favor, mande a su gente a los barrios a sacar al que mató a Hety, así mismo como mandó a militarizaste Nueva Guinea cuando mataron a tus policías. Tú eres la que puede, y aquí estamos por Hety y no nos vamos”, aseguró la mujer en contra de las declaraciones y acciones de la policía en el caso del artista asesinado.

Otra de las aristas que molestó a los sanandresanos y por las cuales salieron motivados a las calles fue la ausencia que han sentido por parte del gobernador Everth Hawkins, quien no se habría pronunciado tras la muerte del querido artista, además de otras peticiones y reclamos del pueblo.

Pero, él finalmente llegó hasta donde se encontraba la multitud. En su intervención afirmó que la investigación de la muerte de Hety no le correspondía, que durante su administración se había logrado aumentar el porcentaje de capturas y que lastimosamente, él no podía interferir en las decisiones de los jueces, sobre el tema de la inseguridad.

“Al CTI le correspondió asumir esa investigación, desde el momento mismo salimos a rechazar estos actos de intolerancia, que están alimentados por el narcotráfico y el microtráfico. Que están asentados en San Andrés hace rato, y por el contrario a lo que muchos de ustedes dicen, con todo el respeto, en los últimos dos años hemos tenido un 75 % de efectividad en la capturas y ustedes lo han visto”, afirmó el mandatario local, recalcando que el no tenía potestad en la investigación sobre la muerte de este artistas.

Agregó además, que “en los casos de personas detenidas, que están en detención domiciliaria y los que están en prisión domiciliaria, suman 398 personas, de los cuales hay una gran cantidad que han cometido homicidios en el departamento y los han mandado para la casa y eso no es mi culpa. Y esas mismas personas están saliendo, pues hay que preguntarle a la justicia... Yo no soy juez de la República”, fueron las palabras de Hawkins recalcando que no era su deber asumir responsabilidades por la muerte y la judicialización del artista.

El funcionario continuó haciendo un llamado a los órganos encargados de emitir justicia, señalando que del total de personas que deberían tener un brazalete por detención domiciliaria, solamente lo tenían 4 prisioneros, asegurando que no se estaba apoyando el trabajo desde el INPEC en conjunto con los jueces.

Ante este panorama, muchos de los isleños concentrados en el aeropuerto han manifestado sus intenciones de continuar con la manifestación, ya que hay otras problemáticas por las que no les han ofrecido una respuesta, como los atrasos en las obras de reconstrucción de la isla o los avances en el servicio hospitalario, que al parecer estaría en condiciones precarias.