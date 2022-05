“Seguimos hasta el final, hasta el 29 de mayo”: Sergio Fajardo descartó alianzas

El candidato aclaró que no declinará su candidatura.

Sergio Fajardo anunció este jueves que no renunciará a su aspiración a la Casa de Nariño. Durante una rueda de prensa, dijo: “Seguimos hasta el final, hasta el 29 de mayo”.

Sobre la posibilidad de que Rodolfo Hernández o Ingrid Betancourt se puedan sumar a su aspiración, dijo que cualquier apoyo es bienvenido.

“Todas las personas que quieran hacer parte de este proyecto son bienvenidas”, dijo Fajardo.

Fajardo reconoció que estuvo evaluando distintas posibilidades y que fueron conversadas con los demás líderes de la alianza. Reconoció que han sido momentos duros en la campaña.

“Los días difíciles por los que pasa nuestra campaña merecen reflexiones profundas sin dejar a un lado la preocupación de esta Colombia que queremos y por la que tanto hemos trabajado. Mi decisión es clara y contundente, seguimos hasta el final”, dijo Fajardo, con lo que descartó cualquier alianza.

Agregó que se mantiene en firme porque considera que la propuesta que representa podrá generar un cambio en el país. “Un proyecto distinto a los otros, la nuestra, la mía, es una revolución educativa en todos los niveles”, dijo el candidato de la Centro Esperanza.

Fajardo aprovechó para cuestionar a otros sectores y, sin mencionar a nadie, dijo que el país no se cambia con un mesías.

El exgobernador de Antioquia se mantendrá hasta la primera vuelta buscando que su candidatura tome fuerza, a pesar de que eso no ha sido posible a lo largo de las últimas semanas. “He escuchado decir a mucha gente que vota por mí por convicción y agradezco su confianza”, dijo. Además, volvió a criticar a las encuestas, teniendo en cuenta que no despega en ninguna.

“En esta primera vuelta cada ciudadano tiene la posibilidad de elegir lo que quiere”, señaló Fajardo.

Reconoció que uno de los problemas de la campaña puede haber sido la falta de claridad en el mensaje. “Seguramente muchos colombianos saben hoy qué es lo que no somos, lo que no representamos, pero no tienen claro lo que efectivamente somos y haremos por esta Colombia que hoy sufre”, aseguró.

Dijo que le quedan 25 días para trabajar y buscar el paso a la segunda vuelta. “Seguimos adelante, sin alianzas con nadie”, volvió a enfatizar. “Esta revolución está comenzando y todos están invitados a sumarse”, dijo.

Sobre la alianza con Rodolfo Hernández, aseguró que tienen una muy buena relación personal, que comparten el tema de la lucha contra la corrupción, pero que sus candidaturas seguirán por rumbos distintos.

“La propuesta que nosotros tenemos es única, está elaborada con nuestro conocimiento, nuestra experiencia, lo que hemos hecho, lo que hemos demostrado alrededor del mundo de la educación y el conocimiento”, dijo Fajardo.

Por ahora, cada uno de los líderes de la Centro Esperanza continuará recorriendo el país con el rol que les encargó Fajardo, buscando votos para lo que han denominado “la remontada”.

“Todos vamos a estar en acción en todo el territorio colombiano, yo creo que van a recibir de muy buena manera lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, siempre estaremos en las calles, estaremos hablando de educación”, dijo.

En las últimas horas algunos líderes de ese sector se habían pronunciado diciendo que Fajardo debía mantenerse en su campaña. “La candidatura de Fajardo es indeclinable”, afirmó Jorge Enrique Robledo, que también acompañó a Fajardo en el anuncio de este jueves.