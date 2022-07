“Si Petro la embarra, vamos a estar protestando”: advertencia de miembro de la Primera Línea

La conmemoración del Día de la Independencia de Colombia se vio empañada por una protesta que se realizó en Bogotá durante la noche del 20 de julio. Manifestantes se enfrentaron con el Esmad en inmediaciones del Portal Américas, generando momentos de tensión en la zona.

Las manifestaciones que se presentaron en este sector de la capital generaron afectación a la movilidad y en algunas estaciones de TransMilenio. Al parecer, las protestas se realizaron para exigir la libertad de quienes están pagando condenas por vandalismo.

Durante las protestas, el perfil en Facebook de la Primera Línea en Bogotá transmitió en vivo durante cerca de dos horas. En el video se alcanza a ver a varios miembros del Esmad cuando hacían presencia en la zona, así mismo, la persona que registró las imágenes narraba lo sucedido.

“(...) Siempre hay razones de peso para seguir en la calle. Muchos dicen: ‘ay, que si Petro esto’, pues, obviamente, cuando Petro la embarre, ahí vamos a estar encima, ahí vamos a estar haciendo la presión, ahí vamos a estar criticando. La cuestión es que elegimos a Petro como la persona que puede hacer el cambio para este país, pero resulta y pasa que, si Petro la embarra, pues no vamos a permitir que esto pase. Sería inaudito que demos el apoyo y esta persona nos dé la espalda y nos quede mal. Vamos a hacer veeduría, vamos a estar ahí”, expresó el integrante de la Primera Línea que grababa el video. Sus declaraciones pueden escucharse en el minuto 35.

Durante las dos horas de transmisión, el hombre hizo un recorrido por el sector en su bicicleta, mostrando a los jóvenes que protestaban y a los agentes del Esmad que intentaban dispersarlos. Simultáneamente, explicaba las razones por las que, de ser necesario, regresarían a las calles para protestar frente al próximo gobierno, el cual será asumido por el presidente electo Gustavo Petro a partir del 7 de agosto, una vez se posesione.

Hacia el final de la grabación, esta persona dijo: “Nos vamos quedando sin batería, tratamos de mostrar lo que se puede. Si en algún momento toca cortar, cortamos. (…) De nuevo, hacer la invitación: Petro no va a salvar el país, este nuevo Congreso no va a salvar el país. Aquí hay corrupción hace muchos años, mucho tiempo. Si Petro la embarra, vamos a estar criticando, vamos a estar protestando. Necesitamos una reforma para todos estos militares, necesitamos que esta gente, en serio, le sirva al pueblo y no mate al pueblo. Esto es lo mínimo que pedimos. Hay mucho por pedir”.

En ese sentido, el miembro de la Primera línea anticipó que, si el gobierno de Gustavo Petro toma un rumbo con el que no estén de acuerdo, se lo harán saber volviendo a las calles.

A continuación, el video completo de la transmisión hecha desde el perfil Primera línea Bogotá en Facebook:

Críticas de María Fernanda Cabal contra la Primera línea

Ante la protesta registrada en Bogotá durante la noche del 20 de julio, la senadora María Fernanda Cabal expresó su contundente rechazo a través de su cuenta de Twitter.

Cabal ha sido una férrea opositora de la Primera línea, por lo que sus declaraciones en contra de esta organización suelen ser bastante fuertes. Esta vez, la senadora aseveró que “buscan hacer ‘méritos’ con hechos de violencia para lograr el perdón social que les prometió Petro”, incluso, los comparó con sus “camaradas” del ELN o las Farc.

En otro trino, María Fernanda Cabal cargó contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quien -según dijo- “le quedó grande recuperar el Portal Américas”. En esa línea, la senadora criticó que “su negligencia y alcahuetería nos cuestan mucho a los ciudadanos”.