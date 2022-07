Susana Muhamad: este es el perfil de la nueva minAmbiente, designada por Gustavo Petro

Susana Muhamad fue elegida este martes 5 de julio por el presidente electo, Gustavo Petro, para ser la nueva ministra de Ambiente en el período 2022-2026.

Sin embargo, varios colombianos se han preguntado quién es la nueva jefa de cartera de este ministerio.

Muhamad es una ambientalista y politóloga de la Universidad de los Andes. Asimismo, cuenta con una maestría en filosofía de la Universidad Stellenbosch de Sudáfrica.

Además, ha trabajado con diferentes multinacionales, entre ellas Shell. También formó parte de la creación del movimiento Progresistas, el cual se logró en la alcaldía de Gustavo Petro, es decir, en el año 2012.

En ese entonces, Muhamad fue secretaria de Ambiente de la ciudad, permitiendo de esa forma el desarrollo del Plan de Cambio Climático. De igual manera, fue designada secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La nueva ministra de Ambiente se desempeñaba desde el año 2020 como concejal de Bogotá, para cuando llegó a ser electa por la lista cerrada de la Coalición Colombia Humana.

La experta aseguró, en diálogo con SEMANA, que se buscará que desde el Congreso de la República se prohíba por ley el fracking en Colombia, captando que esa práctica genera un riesgo creciente para el país.

“Definitivamente, no consideramos que el costo-beneficio de la técnica del fracking en Colombia sea a favor del fracking; por el contrario, creemos que es un gran riesgo y que, territorios valiosísimos como el Magdalena Medio, requieren otro tipo de vocación productiva”, sostuvo Muhamad.

Fue contundente en asegurar: “Vamos a buscar, lo antes posible, frenar el licenciamiento del fracking y buscar que en Congreso de la República se prohíba el ‘fracking’ por ley”.

Además, agregó: “Claramente, lo expresó el programa de gobierno, el glifosato no va, tenemos más bien que cumplir con el programa de sustitución de cultivos ilícitos, generar alternativas de economía forestal”.

Cecilia López, nueva ministra de Agricultura

La nueva jefa de cartera para la Agricultura, tiene su propio kilometraje en la vida pública. Ha sido ministra de Ambiente, directora de Planeación Nacional, senadora, embajadora de Colombia en Países Bajos y directora del Programa de Empleo de la Cepal.

Asimismo, es liberal, pero no forma parte del oficialismo del partido. Es más, desde los últimos años ha marcado distancia con el expresidente César Gaviria, a quien ha criticado en diferentes oportunidades.

López Montaño, en diálogo con SEMANA, manifestó que su primera tarea en el Ministerio de Agricultura es “revisar el plan que expuso el presidente durante su campaña, pero la esencia ya me la dio el presidente y la comparto totalmente: este país va a volver a poner en primera línea al sector agropecuario para que cumpla con todos sus objetivos”.

Además, agregó que pondrá en ejecución uno de los puntos del Acuerdo de Paz: “Eso implica mirar la tierra y hacer esa reforma agraria que no va a expropiar. Busca comprar esa tierra que no se está utilizando para distribuirla entre la gente que la necesita y que tiene potencial para ser productores agrícolas. Eso es una absoluta prioridad. También poner en ejecución el catastro multipropósito que será un incentivo para que se vuelva productiva la tierra valiosa que tenemos en actividades que no son muy eficientes”, aseveró López Montaño.

Carolina Corcho, nueva ministra de Salud

Carolina Corcho es egresada de Medicina de la Universidad de Antioquia y psiquiatra de la Universidad Nacional. Asimismo, tiene una maestría en estudios políticos de la Unal y ha sido presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes.

Corcho es reconocida en los últimos años por ser una crítica del sistema de salud colombiano, especialmente en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando Alejandro Gaviria era el ministro.

Además, es fiel creyente que se debe eliminar la “intermediación financiera y administrativa de las EPS” y ha criticado la Ley 100 que tiene como objetivo lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.