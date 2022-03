Suspenden medidas en la Autopista Norte para reducir tiempos de viaje de estudiantes

Para el próximo lunes 7 de marzo la Secretaría de Movilidad tenía pensado empezar a ejecutar un plan piloto en la Autopista Norte para reducir los tiempos de viaje de los estudiantes, quienes a diario gastan más de dos horas para ir a sus respectivos colegios, pero la medida fue suspendida en la mañana de este viernes.

Aunque el objetivo de la Secretaría era la reducir los tiempos de viaje de las rutas escolares de algunas instituciones educativas ubicadas entre las calles 209 y 215, otros colegios y comunidad en general se opusieron a la medida, porque más de 15.000 estudiantes se iban a ver afectados con un incremento de hasta 45 minutos en los recorridos.

Específicamente, la Secretaría de Movilidad pensaba implementar como Piloto un Par Vial (único sentido vial) en las calles 209 y 215, que funcionaría entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m.

En este horario, el Par Vial iba a funcionar de la siguiente manera: la calle 209 operará en sentido oriente-occidente y la calle 215 en sentido occidente-oriente.

Explicado de otra manera, para tratar de mejorar la movilidad de algunas rutas escolares de varios colegios que están alrededor de la calle 207, la Secretaría de Movilidad acordó en una reunión con los colegios Gimnasio del Norte, Corazonista, Nogales, Enseñanza y Harvard, que entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m. el retorno del San Viator iba a ser usado única y exclusivamente para las rutas de estas instituciones educativas, lo que beneficiaría a cerca de 250 rutas escolares.

Sin embargo, esta medida iba a perjudicar a las rutas de otros 21 colegios y a más de 1.500 unidades de vivienda del sector, en el sentido que al permitirse que el retorno de San Viator sea usado únicamente por las rutas de estos cinco colegios, iba a obligar que los demás tengan que recorrer ocho kilómetros adicionales hasta el retorno del Bima, lo que fácilmente en hora pico se podría traducir en otros 45 minutos de trayecto y en una movilidad caótica.

Es por ello que para la mañana de este viernes los colegios afectados y la comunidad en general, a manera de protesta, pidieron una reunión con la Secretaría de Movilidad para revaluar las medidas a implementar.

En el encuentro, el subsecretario de Movilidad, Nicolás Correa, se comprometió a no implementar la medida y, por el contrario, pidió convocar reuniones de trabajo la próxima semana para llegar a un acuerdo entre los colegios y la comunidad.

“Nuestro interés es el beneficio de los niños, las medidas que hemos venido planeando no son caprichosas, pero entiendo que aquí está la comunidad en pleno de todos los sectores, desde los colegios, las universidades, los residentes y evidentemente nos manifiestan no encontrar beneficio alguno con el par vial y nosotros lo que les proponemos es que el lunes no arranquemos con el piloto”, dijo el subsecretario.

De acuerdo con el funcionario, desde la Secretaría de Movilidad respaldan la convocatoria a una mesa de trabajo en la cual se establezcan soluciones.

Además de exigir la no implementación de este par vial, la comunidad y los diferentes colegios también le están pidiendo a la entidad la permanente presencia de agentes de movilidad y de la seccional de Tránsito y Transporte en la Autopista Norte para que los carros respeten el uso del carril exclusivo para las rutas escolares.

“Era necesario que nosotros concertáramos en una solución que impactará positivamente a toda la comunidad pensando en el bienestar de los niños. Había un proyecto para que se cerrara un retorno al frente del colegio San Viator y eso hubiese podido afectar a casi 15.000 estudiantes que iban a tener un tiempo de permanencia mucho más largo en las rutas escolares”, afirmó Luis Eduardo Rivas, rector The Victoria School.

El directivo agregó: “Aquí los colegios tenemos el compromiso de trabajar con los padres de familia y las rutas para que utilicemos el carril que nos corresponde, que los padres que vengan en carro no invadan este carril, que en los colegios eduquemos también a nuestros padres de usar la medida del carro compartido o recurrir a los buses escolares para evitar los carros particulares que están circulando en las calles”.

Hoy acompañamos concertación entre comunidad de Arrayanes, 20 colegios del norte y @SectorMovilidad sobre plan vial de la zona para mejorar el tránsito de las vías de entrada y salida a la Autopista norte. #ElTrancónDeLaAutopistaEs. pic.twitter.com/HtXGJiwtBN — Juan Baena (@juanbaenam) March 4, 2022

Del encuentro de hoy también hizo parte el concejal de Bogotá por el partido Nuevo Liberalismo, Juan Baena, quien acompañó a la comunidad para lograr una concertación con la Secretaría de Movilidad.

“Nuestros niños que estudian en el norte de Bogotá en el sector de Arrayanes, estos son cerca de 21 colegios, se demoran más o menos dos horas en llegar a sus colegios y con el plan de movilidad se iban a demorar 45 minutos más. Hoy estuvimos en la mesa de concertación para desmontar ese plan, fue aceptado y desde el Concejo seremos veedores para que los acuerdos a los que se lleguen con la Secretaría de Movilidad se cumplan”, aseguró el cabildante.

La comunidad y colegios también le piden a la Secretaría de Movilidad mantenimiento del separador y las bermas y / o poda para que la vegetación no invada la vía, de manera que los carros terminan parando, para invadir el siguiente carril y volver a reincorporarse.

Así mismo, control de la nueva medida de pico y placa solidario, pues hay vehículos que transitan sin cumplir con la medida. De igual modo, piden implementar programas de cultura vial y educación para ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos particulares y conductores de servicio público.

Todas estas propuestas serán estudiadas desde la próxima semana en las mesas de trabajo que liderará la Secretaría de Movilidad.