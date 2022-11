TransMilenio instaura denuncia penal contra usuario que intentó atacar a otro con un cuchillo

Luego de que el sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, volviera a estar en la mira por otro hecho de intolerancia que por poco termina en una lamentable tragedia, específicamente en homicidio, al interior de un articulado, la empresa del Distrito rompió el silencio y se pronunció al respecto.

Inicialmente, TransMilenio rechazó enfáticamente este acto de inseguridad en contra de la integridad física de los usuarios, y al mismo tiempo anunció medidas penales frente a este hecho.

“TransMilenio solicitó a las autoridades competentes el desarrollo de las investigaciones que permitan aclarar lo sucedido; igualmente, se instaura una denuncia penal ante la Fiscalía por tentativa de homicidio”, informó la entidad.

Así mismo, la empresa del sistema de transporte masivo anunció que se avanza con los concesionarios en las investigaciones internas para esclarecer por qué sucedieron los hechos.

El pronunciamiento de TransMilenio se da luego de que se hiciera viral un video de TikTok, en el que se alcanza a ver que dos sujetos empiezan a sostener una discusión bastante acalorada, ante la mirada de los pasajeros.

El altercado de ambos sujetos se elevó a tal punto que, el joven que viste gorra de color negro y una chaqueta roja, desenfunda un enorme cuchillo de su pantalón con el fin de agredir al individuo que vestía una chaqueta negra. Sin razonar, el individuo le apunta a su rostro para intentar apuñalearlo, pero la víctima y personas allí presentes evitan que el arma blanca lo lastime.

Ante el temor y la indignación, los pasajeros del bus empiezan a gritar mientras intentan controlar al agresor: “Llamen a la Policía”, “No, no, no, ya no más”, “¡Asesino!”, “Suéltelo” y “Oiga, lo va a matar”, logrando así evitar una tragedia mayor.

El hombre que portaba el arma blanca, al ver que no pudo hacerle daño con el cuchillo, le propina un golpe con la cabeza al sujeto, mientras le dice de manera intimidante: “Ábrase de acá, ábrase pir***, si no me lo tiro”. Después de eso, uno de los sujetos toma distancia para evitar empeorar la situación.

Lamentablemente, estos casos de intolerancia se han vuelto cada vez más frecuentes en TransMilenio, pues vale recordar que hace mes y medio se presentó un atroz asesinato al interior de un articulado. La víctima fue el joven Juan Esteban Alzate Ceballos, de tan solo 15 años de edad. El hecho ocurrió el sábado 8 de octubre en horas de la noche en una estación luego de haber pisado sin intención alguna a otro usuario dentro del bus articulado.

Desde el primer momento en el que ocurrieron los hechos, las autoridades no perdieron ni un solo minuto para dar agilidad a las investigaciones, analizando cada movimiento de las cámaras de seguridad aledañas a la estación de CDS Carrera 32, lugar donde ocurrió el crimen, para lograr establecer cuál fue el recorrido que hizo el agresor.

Después de una semana, el presunto asesino fue identificado como Gustavo Adolfo Agamez, y fue capturado en la ciudad de Montería. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado y solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, por considerar que claramente es un peligro para la sociedad.

Gustavo Adolfo Agamez Lara, presunto responsable del homicidio del menor de edad en un articulado de TransMilenio - Foto: Cortesia

Posteriormente, el 18 de octubre, un juez de control de garantías envió a una cárcel de Montería a Agamaez por el homicidio de Juan Esteban.

En su análisis, el juez de control de garantías advirtió que Agamez, sin ningún tipo de justificación, atacó al joven que estaba desarmado y totalmente indefenso. En ningún momento existió un riesgo en contra de su integridad o su vida por los actos en los que estaba inmerso el adolescente dentro del bus articulado, es decir, era totalmente ajeno.

“Estamos indudablemente ante un comportamiento que reviste una gravedad manifiesta dado ese daño real y potenciado, sin el menor respeto por ese valor supremo de la vida se procede por parte del imputado a coartar ese derecho, a cercenarlo”, precisó el funcionario judicial en su extensa, y muy emotiva, intervención al hacer referencia a cada uno de los hechos narrados por la Fiscalía.

“Fue un acto despiadado que evidencia el poco respeto por la vida humana, un hecho sumamente grave donde se arremete inmisericordemente y despiadadamente con un arma cortopunzante en contra de su víctima”, aclaró el funcionario judicial al citar los audios, fotografías y videos que fueron puestos de presente durante la audiencia de imputación de cargos celebrada el pasado viernes.

SEMANA pudo establecer que Agamez hizo parte del Batallón de Alta Montaña No. 5 General Urbano Castellanos Castillo y se retiró por el tiempo cumplido en el servicio.