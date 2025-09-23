Tribunal de Bogotá tomó decisión clave en la apelación contra la condena al sicario de Miguel Uribe Turbay

SEMANA conoció que el Tribunal Superior de Bogotá definió los tres magistrados que se harán cargo de revisar la apelación que radicó la defensa del menor de edad contra el fallo que lo condenó a siete años de reclusión, por el atentado contra el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático.

El ponente para este caso será el magistrado Mario Gómez Mahecha, integrante de la Sala Penal, pero estará acompañado de dos colegas: los magistrados José Antonio Cruz y Nubia Burgos.

Esa apelación llegó después de que el abogado del menor anunciara que iba a acudir a ese recurso que, para abogados penalistas, es un derecho que tienen todas las partes que intervinieron dentro del juicio contra el joven conocido con el alias de Tianz.

Por su parte, la defensa de la familia Uribe Turbay consideró que la Ley de Infancia y Adolescencia “incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, y cuestionó que la sanción “nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”.

Alias Tianz fue condenado a siete años de reclusión por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. | Foto: Suministrado a Semana API

Los tres magistrados del Tribunal de Bogotá ahora tendrán que revisar la apelación y definir si hay argumentos para modificar la pena contra el menor, capturado después de propinarle varios disparos a Uribe Turbay, y quien reconoció su participación en los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

Hay que recordar que alias Tianz quedó registrado en video, cuando disparó contra el precandidato presidencial, durante un mitin político que adelantaba en el parque El Golfito, en Bogotá, el pasado 7 de junio de este año.

La investigación ha dejado en evidencia que el menor fue contactado y convencido para cometer el ataque. El día de los hechos, llegó a Modelia, en Fontibón, a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, y recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Élder José Arteaga Hernández, conocido con el alias de Chipi.

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes definió que el menor de edad quedará a disposición del ICBF, pero desde el Centro Democrático, partido al que pertenecía Miguel Uribe, aseguraron que la decisión fue flexible en comparación a la gravedad del atentado que le quitó la vida.

El menor fue capturado en el lugar de los hechos. | Foto: Tomada de redes sociales.

“Una sociedad que no sanciona realmente a quien comete el delito es un mal mensaje, más allá de que quien haya cometido el delito sea un menor de edad. Yo creo que el mensaje que les estamos enviando al mundo entero, a los jóvenes y a los niños, que una pena por un magnicidio sea de siete años, es una completa vergüenza”, manifestó en su momento Gabriel Vallejo, director del movimiento político.