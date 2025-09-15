“No hay nada que un político ame más que las cámaras”: la frase de María Claudia Tarazona que incomodó a un precandidato del Centro Democrático

La entrevista que concedió María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe Turbay, este fin de semana a Noticias RCN generó revuelo político.

Además de los señalamientos públicos que hizo contra la precandidata María Fernanda Cabal, al asegurar que la grabó con un micrófono el día del velorio de su pareja, el 11 de agosto de 2025, y de “amenazarla” para que no hiciera política el próximo año, hizo una declaración que pasó inadvertida, pero que no le gustó a varios sectores políticos.

En uno de los apartes de la entrevista, Tarazona dijo: “Afuera había muchas cámaras y no hay cosa que un político ame más que las cámaras. Entonces, se volvió un escenario para hacer política, pero yo estaba en lo mío”.

Andrés Guerra, precandidato presidencial | Foto: Transmisión Youtube

La viuda de Miguel Uribe Turbay se refería a la aglomeración de senadores, representantes, concejales y precandidatos a la Presidencia de varios partidos políticos que se acercaron al primer piso de la Fundación Santa Fe a preguntar por la evolución del entonces senador de 39 años.

El precandidato presidencial por el Centro Democrático, Andrés Guerra, grabó un video y le respondió a Tarazona con el respeto que lo caracteriza.

“Un momento muy difícil por la ausencia de Miguel y lo que está pasando en el país. Este domingo, doña María Claudia Tarazona decía en una entrevista que los políticos habíamos convertido la Fundación Santa Fe como un lugar ideal para hacer política. Y me cuesta entender eso. Fui cuatro veces a la clínica. En las cuatro entré por la puerta secundaria, ubicada sobre la carrera Séptima, en el norte de Bogotá”, dijo.

Contó el antioqueño que, en dos oportunidades, algunos periodistas lo abordaron para entrevistarlo sobre lo que estaba ocurriendo tras el atentado contra Uribe Turbay, pero él no aceptó.

“No quise hablar porque el momento era otro. No todos somos iguales”, remató.

En el Centro Democrático hay hermetismo frente a algunos de los mensajes que Tarazona le envió al país, entre ellos, el mal momento que, según ella, vivió con María Fernanda Cabal durante el funeral de su esposo.

De izquierda a derecha: María Claudia Tarazona, Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal. | Foto: Cuenta en Instagram de María Claudia Tarazona y SEMANA, respectivamente.

“Me mira y me amenaza, me imagino que por miedo a que yo me meta en la política, diciéndome: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que está pasando’. Me hablaba cerquita y yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país?’”, contó Tarazona.

El mensaje supone un golpe para la candidatura presidencial de María Fernanda Cabal, pero al interior del uribismo está claro que lo ocurrido puede pasarle una factura política no solo a la precandidata sino al Centro Democrático.

María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Por eso, el presidente Álvaro Uribe no se ha referido al tema. Y lo más posible es que no lo haga porque las diferencias entre Tarazona y Cabal anticiparon que, difícilmente, habrá unidad en el partido en diciembre, cuando una encuesta internacional escoja al candidato único del partido.