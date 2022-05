“Una persona como Rodolfo podría ser fundamental para la segunda vuelta”: Miguel Uribe

SEMANA: ¿cómo le fue a Federico Gutiérrez en la denominada “toma de Bogotá” que hicieron el pasado martes?

MIGUEL URIBE (M. U.): el recorrido de Federico por Bogotá fue un éxito. Se vio con la convocatoria y con el entusiasmo de los bogotanos alrededor de la campaña.

En Bogotá los ciudadanos están insatisfechos con la alcaldía y particularmente notan una ausencia a nivel de gobierno y desesperanza. Federico representa el cambio en Bogotá, esta es la oportunidad de tener un presidente que trabaje en temas de seguridad, que le apueste a los temas sociales, que sea conocedor de la ciudad.

El martes Federico escogió unos puntos fundamentales para hacer ciertos anuncios. Estuvo en Ciudad Bolívar, en el Transmicable, en el SITP, particularmente desde el mirador, lanzando una propuesta ambiciosa, social, una agenda de apoyo, de Colombia sin hambre, para garantizar que a las personas no les falte comida, un apoyo de Ingreso Solidario para las personas en situación de pobreza extrema. Es relevante porque lo que él representa es inclusión y oportunidades.

Estuvimos en Mártires, en el Bronx, se lanzó una propuesta ambiciosa en materia de seguridad. Federico tiene la experiencia y la autoridad moral, como lo hizo en Medellín, de básicamente derrotar a los criminales, a los combos en las comunas para hacer lo propio aquí en las localidades.

Fue un éxito porque además fue una gran convocatoria de reserva activa, de empresas de seguridad, comerciantes de San Victorino y de Mártires, entonces también hubo un mensaje de apoyo al comercio, al empleo y a la reactivación.

Y un tema además es que Federico representa, por ejemplo, no frenar la primera línea de metro. Gustavo Petro es evidente que si fuera presidente frenaría la primera línea de metro por el ego, por posiciones individualistas, por animadversión política.

Aquí lo que necesitamos es un presidente generoso con Bogotá que va a defender la primera línea de metro, que va a financiar su extensión y que se la va a jugar para mantener los grandes proyectos que desafortunadamente Gustavo Petro va a llegar a incumplir, por ejemplo, como el San Juan de Dios.

Finalmente, hubo una agenda de adhesiones sociales de apoyo de deportistas. Fue muy importante el apoyo de Egan Bernal, que fue casualmente ese día, pero tuvo otra de deportistas muy valiosa. Y lanzó un programa de recreación y deporte para Bogotá.

Termina con una reunión en la calle 13 donde se compromete a apadrinar y sacar adelante los accesos viales y promover oportunidades para mejorar las condiciones de los colombianos, también fundamental para la región Bogotá y Cundinamarca.

SEMANA: ¿Cómo sintió la recepción de los bogotanos?

M.U.: Bogotá ha sido generosa siempre con las personas de todas las regiones y Federico no es la excepción. En Bogotá a Federico se le aprecia, primero, porque fue un gran alcalde y demostró que se puede gobernar haciendo las cosas bien y dando resultados.

Lo segundo, es que conoce la ciudad y las problemáticas de Bogotá. Y tercero, porque fue una campaña de unidad, es una que convoca, que tiene una visión de país, entonces ha tenido un gran resurgimiento. Y vuelvo y lo repito, Bogotá ha sido generosa, recibiendo personas de todo el país, la mayoría de las personas que viven en la ciudad, no nacieron acá.

SEMANA: ¿Petro realmente podría frenar la primera línea de metro? Algunos reclaman que eso ya se dejó contratado y no se puede echar para atrás.

M.U.: En primer lugar, hay que recordar que Gustavo Petro ha sido el mayor obstáculo al proyecto del metro. Desde el comienzo hizo básicamente lo imposible para que la administración de Peñalosa, no pudiera adelantar los estudios, la estructuración, la financiación y finalmente la contratación. Es decir, llegó hasta el punto de que su equipo político demandó el proyecto.

Una vez se firmó el contrato del metro, Gustavo Petro anunció que no debía continuar, que debía ser modificado, y ha demostrado un evidente rechazo al proyecto. Incluso, en muchas oportunidades ha dicho que había que frenarlo.

Hay que recordar, además, que el Gobierno nacional financia el 70 % del proyecto. En ese orden de ideas, el presidente tiene la capacidad para frenar el proyecto, como incluso lo ha anunciado con Hidroituango, y otras obras de la misma envergadura en otras partes del país.

Entonces con Petro la primera línea del metro está en riesgo. Y Federico se comprometió no solamente a proteger el proyecto, sino adicionalmente a financiar su construcción. Hoy con Federico Bogotá también gana.

SEMANA: ¿Cómo ve la recta final de la campaña, algunos dicen que Rodolfo Hernández está creciendo, eso no les preocupa?

M.U.: Veo a la campaña de Federico Gutiérrez consolidándose, acortando la brecha con Gustavo Petro. Hay que recordar que él lleva ocho años en campaña presidencial, fue alcalde de Bogotá, y Federico lleva probablemente ocho meses de campaña.

Lo veo fortaleciendo la campaña. Tanto así que se ha convertido en la víctima de un hostigamiento permanente de las campañas de Petro y Fajardo. Sin embargo, ha tenido un tono conciliador y básicamente siempre con el ánimo de avanzar, de unir al país.

Ahora, frente a Rodolfo, creo que representa una porción importante del país y es una persona valiosa y que por supuesto lo importante en este caso es poder liderar una solución de país convocante, en donde si bien hay líneas divergentes programáticas, hay una posibilidad de construir y unir, así que una persona como Rodolfo podría ser fundamental para la segunda vuelta y para apoyar un proyecto democrático que defienda la libertad y la transparencia.

SEMANA: ¿Entonces usted está diciendo que en caso de que pase Fico a la segunda vuelta van a buscar sumar a Rodolfo Hernández?

M.U.: Sin ninguna duda. El liderazgo de Rodolfo debe aportar en una segunda vuelta para que consolidemos una opción democrática a favor de la libertad para Colombia.

SEMANA: En el Centro Democrático dijeron que iba a hablar con varios candidatos y anunciar decisiones, finalmente ¿qué pasó en el partido en materia electoral?

M.U.: El partido está trabajando fuertemente en todo el proyecto programático para Congreso. Evidente el Centro Democrático debe defender la democracia y la libertad, y en ese orden de ideas no se trata de partidos, se trata de apoyar la alternativa que puede generar bienestar, desarrollo en el país.

SEMANA: Cuáles cree que son los mayores riesgos de que Petro pueda llegar a Presidencia?

M.U.: Una vez tenga el poder no lo vuelva a soltar jamás. Gustavo Petro no reconoce las instituciones, promueve las vías de hecho, desconoce las decisiones judiciales que no le convienen, y de esa manera, ha evidenciado que no respeta las leyes.

Adicionalmente, representa un riesgo en materia económica, de desaceleración de la economía y pérdida masiva del empleo, por su amenaza constante al sector privado, de la expropiación y por sus propuestas irresponsables en materia económica.

Tercero, representa un riesgo en materia de incapacidad y ausencia de resultados, porque no cumple lo que promete, como cuando fue alcalde de Bogotá, y porque está prometiendo cosas imposibles de cumplir.