Uribe acusa a Petro de querer cambiar la extradición “para congraciarse con Iván Márquez”

La enconada rivalidad que dese hace años mantienen el expresidente Álvaro Uribe y el candidato presidencial Gustavo Petro se ha visto exacerbada en medio de la campaña presidencial.

El más activo en críticas ha sido Uribe, quien este martes se fue lanza en ristre contra Petro y lo acusó de querer hacer cambios en la extradición para “congraciarse con Iván Márquez”.

“Petro, para congraciarse con narcoterroristas como Iván Márquez, anuncia cambios a la extradición que la harían imposible. Además de las 200 mil hts de coca del Acuerdo de La Habana, Petro ofrece al narcoterrorismo el seguro de no extradición”, apuntó el exmandatario en un video divulgado en la mañana de este martes.

El pronunciamiento del exmandatario se da luego de lo dicho por el candidato del Pacto Histórico en SEMANA, donde anunció que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, revisaría la figura de la extradición.

“La extradición hacia Estados Unidos se convirtió en un premio. Antes era terrorífica, ahora negocian”, dijo Petro en la entrevista con esta revista.

Cuando le preguntaron si extraditaría a Iván Márquez por reincidir en el narcotráfico respondió: “Yo no sé si él está en el narcotráfico. Eso hay que probarlo. Si es reincidente…”.

En su video, Uribe también se refiere al episodio en el que Petro aparece recibiendo dinero en bolsas negras.

El caso del llamado ‘petrovideo’ se destapó en el Congreso de la República en noviembre de 2018 y lo divulgó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. El material audiovisual fue filmado por Juan Carlos Montes, quien fuera uno de los hombres de confianza del exalcalde Bogotá.

Este fin de semana, en entrevista con el periódico El Tiempo, Petro aseguró que quien había entregado ese material había sido Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro.

Sin embargo, Uribe salió a desmentir esto y dijo que Saab “pide votar por Petro”.

“Petro, para tapar el dinero corrupto de las bolsas, acusa de haberlas entregado a Saab, extraditado por presuntos negocios con Maduro. Saab lo niega, también dice no conocerme y pide votar por Petro. Recordar que el presunto donante que a Petro entregó la bolsa de dinero fue su contratista de la alcaldía de Bogotá, ladrón asilado en el extranjero”, indicó el exmandatario y jefe natural del Centro Democrático.

Uribe aseguró también que “Petro, para tapar las cantidades de dinero de su campaña, habla del refrito de la Ñeñe-Política, que después de 4 años está sin prueba distinta a la infamia”.

Finalmente, el exmandatario indicó que el candidato presidencial del Pacto Histórico “acusa a un cafetero de querer asesinarlo, porque ese cafetero apoya al Centro Democrático”.

Petro señaló al empresario César Giraldo de estar detrás del supuesto plan para atentar contra él y aseguró que es afín al Centro Democrático.

En entrevista con SEMANA, el empresario aseguró que le pareció muy extraño que el candidato hiciera tal aseveración porque, sostuvo, no es cierto. “Me extraña, queda uno muy preocupado”, sostuvo.

Al candidato Petro le dijo que él es una persona transparente.

“No ando escoltado, ni siquiera conductor tengo. Hoy me extrañó porque me apareció el celular lleno de amenazas. Doctor Gustavo Petro, esto se hace con transparencia. Usted no está en Pereira, pero puede averiguar por mí. Nunca atentaría contra nadie y no tengo antecedentes judiciales. Yo tengo y eso puede generar envidias, yo tengo un restaurante y me pueden encontrar allí. Me la paso trabajando, construyendo empresa, dando trabajo a muchas personas que dependen de esas empresas. De 100 pesos que yo me gano, 70 pesos se van para el Estado en impuestos”, indicó. “Yo creo que usted, doctor Gustavo Petro, está equivocado”.