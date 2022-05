Uribe pidió a los venezolanos que puedan votar en Colombia, no hacerlo por Petro

A solo dos días de que los colombianos acudan a las urnas a escoger en una primera vuelta quién será el próximo presidente del país, o quiénes se disputarán una segunda vuelta, el expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje a los venezolanos que están habilitados para votar en el país.

“Hermanos venezolanos que viven en Colombia y puedan votar, ayuden a preservar nuestra democracia para resolver los problemas sociales en favor de todos. Ya que el chavismo los expulsó de Venezuela, ayuden a que no gane Petro, versión audaz, que trata de esconderse y llena de odio”, comentó el expresidente.

Cabe resaltar que solo los venezolanos que tengan la nacionalidad colombiana podrán ejercer su derecho al voto, por lo que los migrantes que se encuentran en el país no están habilitados, incluso los que se han acogido al Estatuto Temporal de Protección.

“Ningún migrante venezolano podrá participar en estas elecciones debido a que el Permiso por Protección Temporal (PPT) no habilita a los ciudadanos para votar en ninguna elección”, le explicó a Migración Venezuela la directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes.

En medio de estas elecciones, y desde que el presidente Iván Duque anunció hace unos meses la implementación de este Estatuto Temporal, se ha generado desinformación sobre la que se ha dicho que los venezolanos en esta condición sí estarían habilitados para participar en la democracia colombiana, por lo que ha tenido que ser desmentida.

El expresidente Uribe ha sido uno de los que más ha relacionado a Petro con el gobierno chavista de Venezuela. El líder del Centro Democrático considera que el candidato de la Colombia Humana representa la misma ideología que llevó a Hugo Chávez al poder en ese país y que ha continuado Nicolás Maduro, por lo que un eventual gobierno de Petro podría hacer que Colombia, según Uribe, tenga el mismo destino. Además, ha relacionado a otros mandatarios de izquierda latinoamericanos como los Castro en Cuba, Gabriel Boric en Chile o Alberto Fernández en Argentina.

“Si lo que queremos y lo que se va a elegir es un gobierno como el de Gustavo Petro, pues qué nos espera: la inflación argentina del 60 %, el desempleo de Kosovo del 30 % (...) la pobreza de Venezuela del 94 %”, comentó el expresidente.

Además, Uribe también ha dicho que Petro representa el carácter político de grupos de izquierda, incluso algunos al margen de la ley. “El ELN exige votar por Petro, las Farc exigen votar por Petro, el Clan del Golfo exige votar por Petro, se confirma que Petro es el candidato del brazo armado del castrochavismo y del narcoterrorismo”, aseguró el líder del Centro Democrático en medio de la campaña.

El expresidente Uribe fue el primero en endilgarle el título de “castrochavista” a Petro, haciendo relación a los gobiernos de los Castro en Cuba y Chávez en Venezuela, para hacer ver que Petro recogería los ideales de esas dos corrientes, con las que el expresidente ha mostrado profundas diferencias. Aunque en la campaña de 2022 el término ha seguido usándose, esta vez no ha sido tan fuerte como sucedió en 2018 y en otros procesos previos en el país, como el plebiscito.

Para muchos analistas esa crítica del ‘castrochavismo’ fue lo que llevó al presidente Iván Duque al poder, ya que el Centro Democrático representaba la lucha contra ese fenómeno.

Esta vez el expresidente Uribe y su partido no han tenido la misma incidencia en materia electoral, pero no han dejado de hacerle contrapeso a Petro con el objetivo de que no llegue al poder, porque consideran que un gobierno de izquierda no es lo que le conviene al país.