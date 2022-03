Video: así era el barrio donde creció Federico Gutiérrez

Uno de los grandes ganadores en las consultas interpartidistas del pasado domingo 13 de mazo, fue Federico ‘Fico’ Gutiérrez. No solo fue elegido como el candidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia, sino que también sumó una importante cantidad de votos (más de dos millones), perfilándose como un contendiente fuerte en la carrera a la Casa de Nariño.

A propósito de la consolidación de Gutiérrez como candidato presidencial, el empresario Mario Hernández, a través de su cuenta de Twitter, recordó un video publicado inicialmente en enero en la plataforma TikTok, donde el exalcalde de Medellín recorre el barrio donde nació, creció y vivió durante más de 30 años.

“El lugar de donde venimos define el lugar hacia donde vamos”, dice Federico Gutiérrez en los primeros segundos de su video, mientras camina por el barrio Belén Alameda, en el suroccidente de Medellín. El candidato presidencial, además, mostró la ubicación exacta donde estaba su casa. Hoy hay un edificio en ese lugar.

“Aquí vivían los amigos de mi vida y aquí me he encontrado con los vecinos”, agrega Fico en su descripción, al mismo tiempo que menciona venir de una familia de clase media. “Mi mamá era de Pereira, mi papá era de Armenia, ¿y por qué digo que eran? Porque ya no están conmigo y nada más quisiera yo en la vida que tenerlos al lado”.

En ese mismo barrió también nacieron sus dos hermanas, Catalina y Juliana, “y aquí siempre fuimos muy felices”, anota Fico. En el video, además, el candidato presidencial del Equipo por Colombia comparte algunas fotografías de su infancia.

“Yo soy un colombiano común y corriente, por eso entiendo cuáles son los problemas, pero sobre todo, cuáles son los sueños y las esperanzas que todos tenemos”, destaca el exalcalde de Medellín.

El video fue revivido en Twitter este martes, 15 de marzo, sin embargo, fue publicado originalmente en el perfil de TikTok @ficogutierrez, el 21 de enero de 2022. Hasta el momento, suma más de 128.000 reproducciones en dicha plataforma y acumula 6.630 ‘Me gusta’.

El día que le robaron su bicicleta

En otro video que también fue grabado en el barrio Belén Alameda, Federico Gutiérrez recordó un evento que sucedió cuando era niño y montaba en su bicicleta: “el man me decía, ‘vos te tenés que parar así (...) vea yo le muestro cómo es’. Y yo tan, mirando al man”, relató el candidato.

Fico le dio la bicicleta a dicha persona para que “le mostrara la forma correcta de montar”, sin embargo, el sujeto se fue y no regresó con su bicicleta.

Fico Gutiérrez: “Voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc, pero voy a hacer que ellos cumplan”

El candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, anunció este lunes durante el debate presidencial de SEMANA y El Tiempo que dará cumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc firmados en La Habana, pero hará que ellos cumplan su parte.

“Yo lo he dicho, que le voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc, pero voy a hacer que ellos cumplan, porque no han cumplido en entregar solo el 50 % de las armas, tus amigos, tus aliados”, le dijo el exalcalde de Medellín al candidato del Pacto Histórico.

Y agregó: “Las rutas no las entregaron, ahí están las disidencias felices, no han reparado a una sola víctima y no han entregado un solo peso de los bienes adquiridos por el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro. Tus amigos, a los que tanto has defendido, como defendiste a Santrich, a Iván Márquez y a todos ellos”.

Así mismo, destacó que algunas fuerzas del país han cambiado el relato, “y ahora supuestamente entonces quienes atentaron en el pasado contra la gente, que secuestraron, que extorsionaron y asesinaron ahora son los dueños de la paz”.

“Y la mayoría de los colombianos que nunca en la vida hemos empuñado un arma para lastimar a alguien, somos dizque los amos de la guerra, ese cuento no me lo dejo meter. Porque es que yo en mi vida he empuñado un arma para atentar contra alguien, totalmente diferente a lo que hiciste vos, entonces yo sí tengo autoridad moral para hablar de paz”, añadió.