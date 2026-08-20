Voraz incendio forestal en el Tolima: “Hay campesinos perdiendo cultivos y cosechas”

El departamento del Tolima enfrenta una emergencia ambiental tras confirmarse la presencia de 13 incendios forestales activos distribuidos en 12 municipios. La situación llevó a las autoridades departamentales a desplegar capacidades operativas en tierra y aire para intentar sofocar las llamas en las zonas más críticas.

Por un volador en un sepelio se registra grave incendio forestal en la vía Bogotá – La Vega

Entre los puntos con mayores afectaciones figura la Escuela de Aviación de la Policía Nacional (Cenop), ubicada en San Luis, donde personal de bomberos y unidades policiales avanzan en labores de contención. En la zona operan aeronaves AT, helicópteros y cuadrillas terrestres de los municipios de Ibagué y El Espinal.

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Distribución de los focos de calor y municipios afectados

Según los reportes del Puesto de Mando Unificado Departamental, los focos activos se concentran en cuatro regiones de la geografía tolimense. En la zona centro se registran conflagraciones en los municipios de Alvarado, Suárez, Coello y San Luis.

#TERRIBLE. Hace pocos minutos se registró un grave incendio forestal que permanece fuera de control en el cgto/Gualanday, en mpio/Coello, Tolima, donde la comunidad afectada exige el despliegue urgente de recursos y el apoyo institucional para combatir las llamas. pic.twitter.com/igsyFBs2cD — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 21, 2026

Por su parte, la subregión del sur reporta emergencias en Chaparral, con dos incendios; Ortega, con tres puntos críticos; y Coyaima. De igual manera, el norte registra afectaciones en Armero Guayabal, mientras que en la zona oriente se atienden emergencias en Melgar y El Carmen de Apicalá.

Declaraciones de la gobernadora e impacto socioambiental

Frente a la gravedad de los eventos, la gobernadora del Tolima, Adriana Magda Matiz, se trasladó al municipio de Suárez para supervisar la atención helitransportada de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La mandataria señaló que “Colombia debe mirar al Tolima. El Tolima sigue encendido por el fuego”.

La jefa de la administración departamental subrayó la necesidad de incrementar la asistencia del Gobierno nacional para contener el avance de la conflagración. La mandataria advirtió que “hemos recibido capacidades y apoyos, pero hoy no son suficientes para que el departamento enfrente solo una emergencia de esta magnitud”.

Aunque no se registran pérdidas humanas, la mandataria departamental confirmó graves afectaciones en ecosistemas, fauna silvestre y cultivos agrícolas de la región. Sobre el impacto económico y ecológico, la gobernadora agregó que “hay campesinos perdiendo cultivos y cosechas, productores afectados, bosques y ecosistemas destruidos”.

Llamado a la acción del Gobierno nacional

Para atender la contingencia en puntos estratégicos como Suárez y municipios vecinos, se coordinaron refuerzos con el Ejército Nacional, la Brigada de Atención y Prevención de Desastres (Biade), los Bomberos de Boyacá y brigadas locales.

No obstante, las autoridades territoriales insistieron en la urgencia de recibir mayor equipamiento para evitar que el fuego alcance nuevas hectáreas. La gobernadora Matiz concluyó el reporte manifestando que “el fuego no da espera y Colombia tampoco puede dar espera a esta reacción”.