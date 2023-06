Bochornosa trifulca en Plaza del Parque, el exclusivo sector del norte de Barranquilla

En la zona de más alto prestigio de la capital del Atlántico exactamente en el Centro Comercial Plaza del Parque, el mismo que ha sido escenario de atracos violentos y balaceras en Barranquilla se registró una bochornosa trifulca.

El hecho quedó grabado en video y ha sido compartido en redes sociales, en las imágenes se observa a un grupo de personas enfrentarse contra quienes parecen ser la seguridad del centro comercial, e incluso se ve a otras huir del sitio ante la complicación de la situación.

En los comentarios hechos por usuarios de la red social Twitter que asegurar ser visitantes recurrentes del centro comercial, indican que no es la primera vez que una pelea de este calibre se registra en el sitio, algunos argumentan que se originan por la cantidad de personas que se encuentra en los alrededores en condición de mendicidad o pidiendo limosnas.

Se armó murga en Plaza del parque pic.twitter.com/CkaePgincf — Luchovoltio (@luchovoltios) June 16, 2023

Sin embargo, lo más cierto es que justo en la terraza en donde se originó la trifulca se ubican cantidades de personas a consumir licor.

Las personas salieron corriendo del sitio huyendo de la trifulca. - Foto: Captura de video tomada de Twitter @luchovoltios

La tranquilidad de la zona en donde además de este centro comercial hay otros 3 centros comerciales más del más alto nivel, hoteles de lujo y restaurantes se ha visto empañada en los últimos meses por casos como estos y otros hechos de inseguridad, entre ellos un tiroteo ocurrido en la noche del sábado, 11 de marzo.

Todo empezó por un intento de hurto que se reportó en el parque Tivoli, cerca al lugar del tiroteo. En medio de la huida, agentes de la Policía se percataron de los ladrones, quienes, al parecer, pretendían escapar en un taxi.

Tiroteo en Barranquilla. - Foto: A.P.I

En medio de la persecución, se presentó un intercambio de balas a la altura del centro comercial Plaza del Parque. Semana pudo establecer que no se registraron personas lesionadas. Entre tanto, este medio conoció que los delincuentes no fueron capturados porque las víctimas del presunto hurto no denunciaron.

“La inseguridad en Barranquilla se salió de control hace rato. A las 10:30 p.m. vivimos un tiroteo en Plaza del Parque. ¿Hasta cuándo empezaremos a priorizar lo esencial en la ciudad?”, trinó una usuaria en su cuenta de Twitter, publicando un video.

La inseguridad en Barranquilla se salió de control hace rato. A las 10:30 p.m. vivimos un tiroteo en Plaza del Parque. ¿Hasta cuándo empezaremos a priorizar lo esencial en la ciudad? @jaimepumarejo @alcaldiabquilla pic.twitter.com/RxEn2iSUiK — Daniela Murillo (@DanielaMurilloP) March 12, 2023

Pero eso no es nada, en enero del año 2022, SEMANA reportó también el intento de asesinato que desató también una balacera en el mismo centro comercial.

Como resultado del tiroteo, se registraron dos heridos, uno de ellos fue capturado por la Policía Nacional y sería el presunto responsable de los hechos. Entre tanto, la respuesta temprana de las autoridades, quienes tienen un Centros de Atención Inmediata (CAI) en el centro comercial, fue la razón por la que se logró controlar la situación y hacer efectiva la detención del sospechoso.

El comandante de la Policía Metropolitana en ese momento, el brigadier general Luis Carlos Hernández, afirmó con respecto a lo sucedido que la captura se dio justamente cuando el hombre había accionado un arma de fuego contra un ciudadano, y resaltó que no se habían generado heridas graves para la víctima; además, informó que ya comenzaron las investigaciones para determinar el orden de los hechos.

El tiroteo se desató en medio de un restaurante del centro comercial. - Foto: Twitter: @DeJhoLopez

Según la Policía, el tiroteo se desató en medio de uno de los restaurantes de la zona de comidas del centro comercial, luego de que un hombre, al parecer procedente de La Guajira y quien estaba acompañado por su escolta, fue atacado por un desconocido quien empezó el intercambio de disparos desde el exterior del establecimiento, por lo que el guardaespaldas respondió enseguida y se desató la balacera.

“Gracias al blindaje zonal que tenemos en los cuadrantes, la Policía captura a un agresor que momentos antes había accionado un arma de fuego contra otra persona que resultó ilesa. Se incautó un arma de fuego y elementos materiales para la investigación. Tanto el agresor, como la supuesta víctima, no son de Barranquilla, venían en tránsito”, fueron las palabras del general Hernández, recalcando que ninguno de los vinculados eran de la ciudad, sino que provenían de otras regiones del país. Agregó también que durante las operaciones se incautó una de las armas utilizadas en el tiroteo.

El hecho desató el pánico entre los asistentes del centro comercial, quienes salieron despavoridos del establecimiento, huyendo de los disparos.

Además, quedó grabado un video que tiempo después difundieron en redes sociales, en el que se puede observar cómo las personas salen del centro comercial, mientras llegan las patrullas de la policía. Otros ciudadanos habrían aprovechado para refugiarse en los locales comerciales mientras paraban los disparos.