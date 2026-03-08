Un total de 40.000 hogares del Atlántico ya cuentan con acceso a internet gracias al programa ‘Mi Casa Bacana Digital’, una iniciativa que busca mejorar la conectividad en el departamento y acercar a más comunidades a las oportunidades del entorno digital.

¿Quiénes pueden acceder a este servicio?

El acceso a internet de alta velocidad sigue ampliándose en el departamento del Atlántico. El programa “Mi Casa Bacana Digital”, impulsado por la Gobernación del Atlántico en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), alcanzó recientemente la cifra de 40.000 hogares.

Ahora estrán conectados a internet de fibra óptica, un avance clave en la estrategia para reducir la brecha digital en la región Caribe.

El anuncio fue realizado por el gobernador Eduardo Verano durante una visita al barrio Narváez, en el municipio de Repelón.

Allí, autoridades departamentales y locales verificaron el impacto que ha tenido el proyecto en comunidades de estratos socioeconómicos 1 y 2.

De acuerdo con el mandatario, la iniciativa busca garantizar que miles de familias tengan acceso a herramientas digitales que faciliten la educación, el emprendimiento y la comunicación con el mundo.

El programa hace parte de una estrategia de conectividad que pretende beneficiar a 43.945 hogares en los 22 municipios del departamento, lo que representa cerca de 136.000 personas con acceso a internet en sus viviendas cuando el proyecto alcance su ejecución total.

Las autoridades departamentales destacan que esta cobertura permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje de estudiantes y ampliar oportunidades para actividades productivas que dependen del entorno digital.

Según la Gobernación, el servicio instalado en los hogares funciona con redes de fibra óptica y ofrece velocidades iniciales de 25 megas, que pueden alcanzar hasta 40 megas.

Esto permititrá realizar actividades como educación virtual, trámites en línea y comercio electrónico desde casa.

El programa contempla además seis meses de servicio gratuito, tras los cuales se aplicará una tarifa social para garantizar la continuidad del servicio a bajo costo.

Usuarios recibiendo información sobre formación digital a través de la plataforma educativa. Foto: Adobe Stock

Formación digital para las familias: el proyecto también incluye acceso a la plataforma educativa MarTICa

El proyecto también incluye un componente de formación digital para las familias beneficiarias, a través de la plataforma educativa MarTICa.

Esta herramienta busca enseñar a niños, jóvenes y adultos el uso responsable de internet, así como el aprovechamiento de aplicaciones y recursos educativos disponibles en línea.

En municipios como Repelón, las autoridades reportaron resultados superiores a las metas iniciales.

Allí el programa proyectaba conectar 1.316 viviendas, pero finalmente se alcanzaron 1.922 hogares con servicio, superando el objetivo en un 146 %.

Para los gobiernos locales, este tipo de proyectos contribuye a mejorar indicadores sociales al fortalecer el acceso a la información, la educación y nuevas oportunidades económicas.

La iniciativa cuenta con una inversión aproximada de 38.045 millones de pesos, de los cuales 30.000 millones son aportados por el Ministerio TIC y 8.045 millones por la Gobernación del Atlántico.

Con estos recursos se financia la infraestructura tecnológica, la instalación de redes y el acompañamiento a las comunidades para el uso de las herramientas digitales.

Para las autoridades, el avance del programa refleja un paso importante hacia la inclusión digital en el Caribe colombiano.

La meta es que la conectividad se convierta en un factor de desarrollo social y económico, permitiendo que más hogares del Atlántico participen de la economía digital.