Conectividad digital

¿Cómo logró ‘Mi Casa Bacana Digital’ llevar internet a 40.000 hogares del Atlántico?

El programa de conectividad continúa ampliando el acceso a internet en distintos municipios del departamento, con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar el acceso a educación, empleo y servicios en línea para miles de familias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

8 de marzo de 2026, 9:46 a. m.
Usuario disfruta de las ventajas de tener conectividad e internet en su casa. De esta forma se disminuye la brecha digital en el Atlántico
Usuario disfruta de las ventajas de tener conectividad e internet en su casa. De esta forma se disminuye la brecha digital en el Atlántico Foto: Getty Images

Un total de 40.000 hogares del Atlántico ya cuentan con acceso a internet gracias al programa ‘Mi Casa Bacana Digital’, una iniciativa que busca mejorar la conectividad en el departamento y acercar a más comunidades a las oportunidades del entorno digital.

Así puede inscribirse al nuevo curso de Cartagena Sí Emprende para hacer crecer su negocio

¿Quiénes pueden acceder a este servicio?

El acceso a internet de alta velocidad sigue ampliándose en el departamento del Atlántico. El programa “Mi Casa Bacana Digital”, impulsado por la Gobernación del Atlántico en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), alcanzó recientemente la cifra de 40.000 hogares.

Ahora estrán conectados a internet de fibra óptica, un avance clave en la estrategia para reducir la brecha digital en la región Caribe.

El anuncio fue realizado por el gobernador Eduardo Verano durante una visita al barrio Narváez, en el municipio de Repelón.

Barranquilla

Elecciones del 8 de marzo: así estará la movilidad y el transporte en Barranquilla durante la jornada electoral

Barranquilla

Los impresionantes detalles del asesinato de dos hermanas menores a manos de sicarios en Barranquilla: el novio de una de ellas está implicado

Barranquilla

Medidas de seguridad adoptadas en Barranquilla para las elecciones legislativas del 8 de marzo

Barranquilla

Así puede inscribirse al nuevo curso de Cartagena Sí Emprende para hacer crecer su negocio

Barranquilla

Autoridades hacen aterradora revelación sobre caso de hermanas asesinadas en Atlántico

Barranquilla

Esta es la línea de tiempo en poder de las autoridades con la que encontraron a las hermanas asesinadas en Atlántico

Barranquilla

Cartagena y múltiples municipios de Bolívar tendrán cortes de luz del 3 al 6 de marzo

Medellín

Medellín implementa plan especial de tránsito para regular la movilidad durante las elecciones del Congreso este domingo 8 de marzo

Nación

Elecciones cambian la agenda del 8M en Colombia: puntos de encuentro, fechas y horarios en diferentes ciudades

Medellín

Metro de Medellín es gratis este domingo 8 de marzo para facilitar la votación en las elecciones legislativas

Allí, autoridades departamentales y locales verificaron el impacto que ha tenido el proyecto en comunidades de estratos socioeconómicos 1 y 2.

De acuerdo con el mandatario, la iniciativa busca garantizar que miles de familias tengan acceso a herramientas digitales que faciliten la educación, el emprendimiento y la comunicación con el mundo.

El programa hace parte de una estrategia de conectividad que pretende beneficiar a 43.945 hogares en los 22 municipios del departamento, lo que representa cerca de 136.000 personas con acceso a internet en sus viviendas cuando el proyecto alcance su ejecución total.

Las autoridades departamentales destacan que esta cobertura permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje de estudiantes y ampliar oportunidades para actividades productivas que dependen del entorno digital.

Según la Gobernación, el servicio instalado en los hogares funciona con redes de fibra óptica y ofrece velocidades iniciales de 25 megas, que pueden alcanzar hasta 40 megas.

Esto permititrá realizar actividades como educación virtual, trámites en línea y comercio electrónico desde casa.

El programa contempla además seis meses de servicio gratuito, tras los cuales se aplicará una tarifa social para garantizar la continuidad del servicio a bajo costo.

f
Usuarios recibiendo información sobre formación digital a través de la plataforma educativa. Foto: Adobe Stock

Formación digital para las familias: el proyecto también incluye acceso a la plataforma educativa MarTICa

El proyecto también incluye un componente de formación digital para las familias beneficiarias, a través de la plataforma educativa MarTICa.

Esta herramienta busca enseñar a niños, jóvenes y adultos el uso responsable de internet, así como el aprovechamiento de aplicaciones y recursos educativos disponibles en línea.

En municipios como Repelón, las autoridades reportaron resultados superiores a las metas iniciales.

Allí el programa proyectaba conectar 1.316 viviendas, pero finalmente se alcanzaron 1.922 hogares con servicio, superando el objetivo en un 146 %.

Para los gobiernos locales, este tipo de proyectos contribuye a mejorar indicadores sociales al fortalecer el acceso a la información, la educación y nuevas oportunidades económicas.

La iniciativa cuenta con una inversión aproximada de 38.045 millones de pesos, de los cuales 30.000 millones son aportados por el Ministerio TIC y 8.045 millones por la Gobernación del Atlántico.

Con estos recursos se financia la infraestructura tecnológica, la instalación de redes y el acompañamiento a las comunidades para el uso de las herramientas digitales.

Para las autoridades, el avance del programa refleja un paso importante hacia la inclusión digital en el Caribe colombiano.

La meta es que la conectividad se convierta en un factor de desarrollo social y económico, permitiendo que más hogares del Atlántico participen de la economía digital.

Más de Barranquilla

Transmetro es el sistema de transporte masivo de Barranquilla

Elecciones del 8 de marzo: así estará la movilidad y el transporte en Barranquilla durante la jornada electoral

ed 2276

Los impresionantes detalles del asesinato de dos hermanas menores a manos de sicarios en Barranquilla: el novio de una de ellas está implicado

Votación, Filas, voto, elecciones, gente votando, urnas, puesto de votación, mesa en Barranquilla

Medidas de seguridad adoptadas en Barranquilla para las elecciones legislativas del 8 de marzo

La plataforma de formación empresarial abre inscripciones para un nuevo curso dirigido a emprendedores que buscan fortalecer la gestión de sus negocios y mejorar sus estrategias de crecimiento en Cartagena.

Así puede inscribirse al nuevo curso de Cartagena Sí Emprende para hacer crecer su negocio

Las hermanas Hernández Noriega.

Autoridades hacen aterradora revelación sobre caso de hermanas asesinadas en Atlántico

En esta zona enmontada encontraron los cuerpos sin vida de las dos hermanas menores de edad.

Esta es la línea de tiempo en poder de las autoridades con la que encontraron a las hermanas asesinadas en Atlántico

Cortes programados de energía afectarán barrios y sectores de Cartagena y varios municipios de Bolívar entre el 3 y el 6 de marzo, según Afinia

Cartagena y múltiples municipios de Bolívar tendrán cortes de luz del 3 al 6 de marzo

Yesid Turbay, Jefe de la Oficina de Convivencia y Seguridad en Barranquilla.

Millonaria recompensa para ubicar a más responsables del asesinato de dos hermanas en el Atlántico

El niño en la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

Susto en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla: niño se metió a la pista y todo quedó grabado en video

Noticias Destacadas