Con ayuda de la ONU, Barranquilla será ejemplo de biodiverciudad en países bajos

Con el proyecto Ecological participation for the restoration of the Mallorquin coastal wetland, Barranquilla está participando en el Shelter Academy 2022, un evento internacional anual, ahora en su undécimo año, organizado en asociación por Arcadis.

Se trata de una firma líder de consultoría y diseño de activos naturales y construidos, y la ONU-Hábitat, buscando proporcionar a las principales ciudades de todo el mundo enfoques equilibrados para lograr el desarrollo sostenible mediante el intercambio de experiencias y conocimientos para responder de manera efectiva a los desafíos urbanos en un contexto de cambio climático.

Los avances de Barranquilla en su reto de ser la primera biodiverciudad de Colombia, especialmente en la recuperación de la ciénaga de Mallorquín, hacen que hoy sea escogida para hacer parte del evento. Estos esfuerzos de ciudad siguen proyectándose en todo el mundo y en esta oportunidad llegará a Países Bajos, de la mano de ONU- Hábitat.

La capital de Atlántico, pasó el primer filtro de la academia, y se convirtió la única ciudad de Colombia en participar. A partir del caso de éxito en la presentación realizada el 24 de noviembre de 2021, los evaluadores confirmaron que Barranquilla fue el ganador de un cupo al Shelter Academy.

Allí, ahora Barranquilla podrá seguir compartiendo las experiencias de restauración del área de manglar de la ciénaga de Mallorquín.

El director general de Barranquilla Verde, Henry Cáceres Messino, encargado de presentar el proyecto Ecological participation for the restoration of the Mallorquin coastal wetland, en Ámsterdam y Róterdam, resaltó la importancia de poder compartir al mundo la experiencia de Barranquilla en la ciénaga de Mallorquín, especialmente en la restauración de manglar”.

El funcionario aseguró que esto puede ser ejemplo para la restauración de un ecosistema, permitiendo fortalecer estrategias de construcción de modelos de ciudad sostenibles, adaptándose a las condiciones de cambio climático.

“Sin duda alguna, la participación en el Sherlter Academy traerá beneficios para las entidades participantes, como el caso del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, permitiendo adquirir nuevas estrategias, perspectivas y conocimientos que faciliten acceso a recursos y fortalecer proyectos que vayan en pro de la mitigación del cambio climático”, señaló el funcionario.

Lo que se expondrá: De acuerdo con un informe entregado por la alcaldía distrital, en conformidad con la Guía de Restauración de Manglares (GREM), los lineamientos propuestos para desarrollar proyectos de restauración ecológica en manglar constan de varios pasos y precisamente será esa la oferta que mostraran.

Algunos de los pasos son, seleccionar y priorizar áreas con potencial de restauración. Identificar los factores que causaron la degradación del ecosistema, especialmente los que impidan los procesos de regeneración natural. Priorizar los factores que impactan los ecosistemas de manglar. Y desarrollar las acciones para eliminar o mitigar los tensores priorizados que impactan el manglar objeto de priorización.

Seguidamente, debe evaluarse de forma periódica los factores ambientales que regulan y controlan la distribución y establecimiento de los propágulos (parte o estructura de un organismo capaz de reproducirse de manera separada) y el desarrollo del bosque (monitoreo condiciones ambientales).

Adicionalmente, evaluar periódicamente los procesos de reclutamiento y regeneración natural después de la eliminación del tensor (monitoreo regeneración natural).

Es necesario conocer la ecología de las especies de mangles que se reclutan, sus patrones de reproducción, la distribución de propágulos, y el éxito de establecimiento de plántulas.

Según la dependencia de la administración distrital encargada de llevar a cabo el proyecto, es importante implementar acciones de regeneración activa, si la regeneración natural no ocurre y monitorear esas acciones.