Gobernadora del Atlántico se retracta por comentarios del Lago del Cisne: “por hacer más hice menos”

Ante las múltiples críticas que recibió la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, con respecto a sus comentarios sobre el Lago del Cisne, ubicado en el municipio de Puerto Colombia; la mandataria decidió retractarse y eliminar la publicación que había hecho en su cuenta Twitter.

De acuerdo con la gobernadora, sus palabras habrían sido mal interpretadas y además dejó en claro que desde su administración está comprometida con la preservación y cuidado del medio ambiente. “Por hacer más hice menos. Nuestro compromiso con el ambiente es absoluto”, dijo Noguera.

Lago de los Cisnes, en Puerto Colombia. - Foto: Gob. Atlántico.

Así mismo, la gobernadora aseguró que tras borrar el primer trino, hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) para que retire las especies que alteran el equilibrio del ecosistema en el Lago del Cisne.

“Le he pedido a la CRA que retire las aves del “Lago del Cisne”. He borrado el trino donde celebraba que llegaran dos ejemplares”, agregó la mandataria departamental.

Esta polémica inició cuando la gobernadora Elsa Noguera aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que era absurdo que el Lago de los Cisnes no tuviera presencia de las aves a las que se debe su nombre. Ante esta situación, en este cuerpo de agua se introdujeron dos gansos (chinos); la mandataria anunció la llegada de las especie a través de un video publicitario.

“Queremos que el Lago de los Cisnes se llene de cisnes. Fue todo un desafío recuperar la antigua vía Puerto Colombia, sin poner en riesgo esta riqueza del medio ambiente. Hoy, que ya lo logramos, traemos estas aves hermosas para que se reproduzcan y el lago se llene de vida” decía el Tweet de Noguera.

La gobernadora del Atlántico presentó las nuevas especie del Lago de los Cisnes. - Foto: Gob. Atlántico.

Las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar, algunos aseguraron que liberar esta especie invasora en el lago podría ser riesgoso para la subsistencia de las otras especies que habitan allí y además, su reproducción podría convertirse en una problemática insostenible como el caso de los hipopótamos de Pablo Escobar, en Antioquia.

“Gobernadora, no es paradójico que el Lago del Cisne no tenga cisnes, pues, esta ave no es nativa de Colombia, mucho menos llegar a migrar hasta ese lugar. Introducir especies no nativas (invasoras) en un ecosistema es peligroso para el equilibrio de este”, dijo un internauta.

“Gobernadora, iniciemos por aclarar que no es un cisne sino un ganso chino. Adicionalmente, introducir especies exóticas puede generar desequilibrios ecosistémicos. Por favor, detenga este proyecto y busque asesoría calificada para decidir sobre el lago”, escribió otro usuario de Twitter.

Una vez la gobernadora Noguera se percató del error, borró el tweet y los ciudadanos nuevamente comentaron su publicación. Sin embargo, esta vez felicitándola; estos son algunos de los comentarios.

“Reconocer los errores es de valientes, y en el sector público que todo es vigilado es de grandes”.

“La felicito por escuchar a expertos, reconocer el error públicamente y solucionar antes de que hubieran consecuencias que lamentar. Un saludo y mi admiración”.

El Tweet de la polémica. - Foto: Twitter Elsa Noguera.

“Gobernadora, tome esto como una oportunidad para corregir y desde luego para mejorar la estrategia de conservación de su departamento”.

En Colombia, hasta ahora, se encuentran registradas 275 especies de aves migratorias que hacen su tránsito por el país, a través de rutas pueden ser latitudinales de larga distancia, transfronterizas y locales, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Algunos de estos animales registran comportamientos que pueden ser recurrentes y cíclicos, ya que no tienen un hogar específico y por eso durante todo el año, levantan vuelo en busca de alimento, nuevos refugios o alimentación, por trayectos que en algunos casos son tan largos que abarcan todo el continente americano.