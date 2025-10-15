Así operaba peligrosa banda de paseo millonario que se movía en el norte de Bogotá: esta es la historia de una sobreviviente

En el marco de la estrategia “Seguros, cercanos y presentes”, la Policía Nacional, a través del GAULA Bogotá y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en flagrancia a tres hombres señalados de integrar una banda dedicada al hurto a personas bajo la modalidad de paseo millonario.

Gracias a la rápida acción del #GAULA fueron capturados en flagrancia tres hombres que bajo esta modalidad sometían a sus víctimas con sustancias tóxicas y las despojaban de sus pertenencias. #MisiónCapital pic.twitter.com/MD7mjwGLeJ — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 15, 2025

El caso se registró en la Zona T, donde una víctima fue abordada al salir de un bar y tomó un taxi que, según la investigación, era utilizado por los delincuentes. En el trayecto, el ciudadano habría sido intoxicado con sustancias tóxicas y despojado de sus pertenencias.

Gaula de Bogotá desarticuló peligrosa banda de paseo millonario. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Tras una denuncia interpuesta por la familia a través de la línea 165, las autoridades activaron un operativo de búsqueda. La víctima fue encontrada tras haber permanecido retenida por 19 horas en una vivienda, donde los agresores la mantuvieron bajo los efectos de las sustancias para obtener datos de sus cuentas bancarias y realizar transferencias por cerca de 40 millones de pesos.

Posteriormente, los delincuentes la abandonaron en el norte de la ciudad. Gracias a las labores de inteligencia, la Policía localizó el taxi en el barrio Rincón de Suba y capturó a los tres implicados, quienes intentaron huir.

A los detenidos se les acusa de, al menos, diez hurtos bajo esta modalidad y presentan antecedentes por homicidio, uso de menores en delitos, porte de armas, tráfico de estupefacientes y hurto agravado. En el procedimiento fueron incautados tres celulares, dinero en efectivo y el vehículo empleado en los hechos.