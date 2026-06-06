Así se vivió en Bogotá el plantón en apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella: convocan nuevas movilizaciones

Durante la jornada de este sábado, 6 de junio, se realizó un plantón en respaldo a la campaña de Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria. Decenas de asistentes expresaron su apoyo portando banderas de Colombia y camisetas de la Selección Colombia, en una muestra de respaldo a su candidatura.

A esta hora, decenas de ciudadanos adelantan un plantón en la Autopista Norte con calle 170, en apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/5x8A6LxzEI — Revista Semana (@RevistaSemana) June 6, 2026

Aunque inicialmente el plantón se desarrolló en la Autopista Norte con calle 170, el activista del Centro Democrático, Josías Fiesco, convocó a los ciudadanos a una nueva jornada de movilización a las 3:00 p. m. El punto de encuentro fue fijado en la entrada del centro comercial Unicentro, en Bogotá.

Además, se prevé la realización de nuevas jornadas de plantón durante el fin de semana en respaldo a Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria.

Con banderas de Colombia y camisetas de la Tricolor, decenas de ciudadanos muestran su respaldo en Bogotá a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/uPB8OoUMYn — Revista Semana (@RevistaSemana) June 6, 2026

Por su parte, a dos semanas de la segunda vuelta presidencial, las campañas tienen identificadas las regiones estratégicas en las que concentrarán sus esfuerzos. Mientras Abelardo de la Espriella busca consolidar el respaldo que le permitió obtener 10,3 millones de votos en la primera vuelta, Iván Cepeda centra su estrategia en ampliar apoyos, tras alcanzar 9,6 millones de sufragios.

Decenas de ciudadanos muestran su respaldo en Bogotá a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Foto: Suministrada a Semana

Estas regiones se perfilan como escenarios clave de la contienda electoral. La Costa Caribe, por ejemplo, concentra una importante atención debido al caudal de votos que históricamente ha respaldado al Pacto Histórico y que contribuyó a su consolidación como fuerza política.

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Al mismo tiempo, es una zona en la que Abelardo de la Espriella cuenta con una fuerte conexión regional, en medio de un ambiente político marcado por la expresión que circula en distintos sectores: “costeño vota costeño”.

Decenas de ciudadanos muestran su respaldo en Bogotá a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Foto: Suministrada a Semana

Los Defensores de la Patria de De la Espriella tienen la lupa puesta sobre esa región porque están convencidos de que los clanes políticos orquestan un plan de compra de votos a gran escala y apuntan, con nombre propio, al clan Torres, que fue determinante para el triunfo del presidente Gustavo Petro en 2022.