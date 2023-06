Atención: 32 motos robadas fueron recuperadas en Soacha, ¿cómo se logró?

Este martes 20 de junio la Policía Metropolitana de Bogotá anunció que en tiempo récord recuperó 32 motocicletas que habían sido hurtadas en Soacha, Cundinamarca. El operativo estuvo liderado por la Seccional de Tránsito y Transporte. Las más de tres decenas de vehículos están avaluadas en $300 millones. Todas habían sido robadas bajo la modalidad de piratería terrestre en vías de diferentes municipios de Cundinamarca.

Los investigadores lograron recopilar varios de cámaras de vigilancia y la información ciudadana, y testimonios que ayudaron a ubicar al conductor del camión que transportaba los automotores que cubría la ruta Yumbo–Paz de Ariporo, Casanare.

La víctima narró a los uniformados que durante el trayecto recogió a una mujer en el municipio de Silvania, Cundinamarca, la joven le dice al conductor que iba para Soacha. Durante el recorrido, ella le ofreció una bebida, que le hizo perder el estado de conciencia; en ese instante es interceptado por dos hombres armados, uno de ellos toma el volante y empieza a conducir el camión.

Recuperan motos robadas en Soacha - Foto: Policía Nacional

Minutos después, el conductor real fue lanzado al botadero Doña Juana. En este punto en el Sur de Bogotá, las motocicletas son descargadas a otro carro y el vehículo que las movilizaba es abandonado en la localidad de Ciudad Bolívar.

“Al parecer le suministraron algún tipo de sustancia que hizo que tuviera alteración en su conciencia y fuera abordado, y posteriormente dejado abandonado. Una vez se da este hecho, inicia la actividad investigativa por parte de nuestras unidades de la Policía Nacional y en menos de 48 horas se logra la recuperación”, dijo el coronel Helbert Benavidez Valderrama, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Frente a las actividades desplegadas por los investigadores de la Seccional de Tránsito y Transporte, se ubicó a dos personas en el parque principal del barrio Olaya, los cuales transportaban 7 motocicletas que hacían parte de las 32 robadas. En ese momento se identificó una bodega en el barrio Isla del Sol en la localidad de Tunjuelito, donde estaban las 25 motos restantes, “lugar en el que se presume que fueron ocultadas desde el día del hurto”, dice Benavidez.

La Policía entregó las siguientes recomendaciones para evitar más víctimas:

1. No recoger personas en las vías, y acatar los reglamentos internos de las diferentes empresas.

2. Hacer uso de los botones de pánico, y demás dispositivos que permitan una acción oportuna de la policía.

3. Informar a la línea 123, o al #767 para que las autoridades tengan conocimiento de personas que coloquen en riesgo la seguridad de los transportadores.

4. No estacionar los vehículos en sitios no autorizados por las empresas, o que no cuenten con mecanismo de seguridad.

5. Informar sobre puestos de control que no cumplan con las condiciones de seguridad habituales, con el fin de evitar posibles suplantaciones de autoridad.

Cabe recordar que en 2022 el hurto a las motos presentó un pico alto, de acuerdo con el balance que entregó la alcaldesa Claudia López. En ese momento, cuatro delitos de alto impacto registraron un aumento en el primer mes del año comparado con el mismo periodo de 2021. En ese sentido, el robo a personas, de carros y motocicletas, así como las lesiones personales presentaron un incremento durante enero de ese año.

Si se compara con enero de 2021, el robo de carros fue el delito que más incrementó, con 47 %; seguido del hurto de motocicletas, con 19 %; las lesiones personales, con 6 %; y el robo a personas, con un aumento del 1 %.

Específicamente, respecto al robo de vehículos, enero de 2022 registró 277 casos. Además, 43 % de esos hurtos de cometieron con arma de fuego. Por su parte, durante el primer mes del año se robaron 375 motocicletas en Bogotá, 61 más que en el mismo periodo del año anterior. Las localidades donde se presentó un mayor número de hurtos de motocicletas fueron Kennedy, Suba y Engativá.