Bogotá recibe y atiende a pacientes lesionados por el reciente terremoto en Colombia

La Secretaría Distrital de Salud desplegó un plan de regulación y asistencia médica integral para atender las solicitudes de traslado hospitalario provenientes de diversos municipios afectados por el sismo de magnitud 7,4 del pasado lunes 10 de agosto. La medida busca brindar cobertura especializada a pacientes remitidos desde Cali, Buenaventura, Pereira, Manizales y Quibdó.

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A través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y del Sistema del Servicio de Emergencias Médicas, la entidad realiza el monitoreo centralizado de siete personas trasladadas desde los puntos del desastre.

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Este mecanismo permite gestionar de manera rápida la disponibilidad de camas en la red hospitalaria de la capital.

Atención especializada en la red capitalina

Dentro del reporte de gestión, las autoridades confirmaron que dos ciudadanos provenientes del Hospital Luis Ablanque de la Plata y la Clínica Santa Sofía del Pacífico, en Buenaventura, ya reciben manejo médico en las instalaciones de la Fundación Santa Fe. Su movilización hacia la ciudad se completó de manera satisfactoria.

Miles de personas quedaron bajo los escombros por el terremoto. Foto: Cortesía a Semana

De forma simultánea, los equipos técnicos del área de la salud avanzan en la asignación de centros receptores para dos lesionados adicionales remitidos desde el puerto del Pacífico y de Manizales. De igual manera, el Distrito tramita la autorización asistencial de dos casos más provenientes del occidente colombiano.

Articulación entre la red pública y privada

Frente al respaldo de las instituciones de salud, voceros de la Secretaría de Salud resaltaron la disposición operativa y la capacidad técnica de los centros médicos privados que se han sumado a la recepción de pacientes.

La administración distrital destacó que la articulación entre ambas redes fortalece la respuesta sanitaria del país ante la emergencia.

La red asistencial de Bogotá atiende a ciudadanos trasladados tras el sismo nacional. Foto: Adobe Stock

Por su parte, la red asistencial de Bogotá reafirmó su compromiso institucional para salvaguardar la vida y ofrecer un tratamiento digno a los damnificados por el evento telúrico.

La entidad administrativa señaló además que mantendrá el monitoreo permanente sobre la evolución de las remisiones pendientes para garantizar la atención oportuna en la capital.