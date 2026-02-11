Bogotá

Bogotá tendrá el puente más largo de la ciudad en esta fecha: contará con carriles exclusivos para carros, ciclistas y peatones

El puente beneficiará a cientos de personas al norte de Bogotá, además de mejorar el tráfico en una de las zonas más congestionadas.

Redacción Nación
11 de febrero de 2026, 5:25 p. m.
El puente está previsto para que se entregue en el segundo semestre de 2026.
El puente está previsto para que se entregue en el segundo semestre de 2026. Foto: Tomada de la Alcaldía de Bogotá.

En el norte de la capital colombiana se está llevando a cabo un proyecto de construcción que podría mejorar en gran medida la movilización en esa parte de Bogotá, una de las más congestionadas durante el día, pues se forma un intenso tráfico en la autopista Norte, en la calle 100 y 200, además de la carrera 19 y la avenida Séptima.

Se trata de uno de los puentes más largos de toda la ciudad, en el cual tanto los carros, los ciclistas y los peatones tendrán sus propios carriles para agilizar las rutas de movilidad.

Así se verá el nuevo puente de la calle 153. El más largo de la ciudad.
Así se verá el nuevo puente de la calle 153. El más largo de la ciudad. Foto: IDU

El proyecto, que fue recibido por el alcalde Carlos Fernando Galán en el 2024, se está construyendo en la calle 153 con autopista Norte. Es una extensión del sentido oriente-occidente de la mencionada calle; además, tendrá orejas que conecten con ambos sentidos de la autopista más importante de la ciudad.

De acuerdo con los detalles de la Alcaldía de Bogotá, este puente tendrá una longitud de 363 metros, con un ancho de 20,45 metros. Contará con tres carriles vehiculares y uno de incorporación. Cinco metros del puente serán destinados para el uso de las bicicletas y de los peatones.

Al finalizar la construcción, habrá 0,45 kilómetros de ciclorruta y un poco más de 5.000 metros cuadrados de espacio público. La Alcaldía promete que este “beneficiará a más de 800 mil personas de las localidades de Suba y Usaquén”.

Así se verá el nuevo puente de la calle 153. El más largo de la ciudad.
El puente tendrá tres carriles vehiculares y espacio para bicicletas y peatones. Foto: IDU

Las estimaciones de la Alcaldía determinan que la entrega final podría ser en el cuarto trimestre del 2026. La última actualización que publicó la cuenta oficial del Distrito, en octubre del año pasado, informó que la obra alcanzó el 63,25 % de avance.

Las ampliaciones del proyecto indican que este año se están haciendo trabajos de vaciado de columna, se ha avanzado con el armado, además de la construcción de mampostería en la oreja occidental.

La Alcaldía de Galán también notificó, este miércoles 11 de febrero, que, a partir del próximo lunes 3 de abril, la calle 153 o la avenida La Sirena será abierta a los conductores y peatones, luego de meses de estar cerrada mientras se completaban las obras del puente en ese sector.

x
La calle 153 será abierta en abril del 2026. Foto: Tomada de la Alcaldía de Bogotá.

“El tramo entregado será desde la carrera 9 hasta la carrera 7“, se lee en el comunicado oficial. Y explica que funcionará de la siguiente manera:

  • Operación Oriente-Occidente: Para los vehículos que circulan en sentido Oriente-Occidente se habilitará la calzada norte de la Avenida Calle 153.  
  • Operación Occidente-Oriente: Los vehículos que circulan en sentido Occidente operarán en condiciones normales por la calzada sur de la Avenida Calle 153.
  • Operación Oriente-Sur desde la Av. Calle 153: Para los usuarios que circulan por la Avenida Calle 153 y desean tomar la carrera 9 al sur, se habilitará el giro izquierdo en la intersección semaforizada de la Avenida Calle 153 por carrera 9.

