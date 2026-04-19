Cadena de gimnasios donde murió joven en Bogotá entregó detalles del caso: “Nuestro equipo actuó de manera inmediata”

En las horas de la tarde del sábado 19 de abril de 2026, una tragedia enlutó al barrio Quinta Paredes de la ciudad de Bogotá, cuando un joven deportista que realizaba su rutina en las instalaciones de FITNESS24SEVEN, sufrió una complicación médica que fue atendida por los trabajadores del lugar; sin embargo, y a pesar de la llegada de ambulancias al punto, el ciudadano falleció por causas que son investigadas por las autoridades.

Tragedia en gimnasio de Bogotá por la muerte de joven al momento de desarrollar actividades físicas

Por medio de un comunicado de prensa en sus redes sociales, la cadena entregó detalles del caso y envió un mensaje a la familia y amigos del fallecido.

Tragedia en un gimnasio de Bogotá. Foto: Redes sociales FITNESS24SEVEN

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros afiliados, ocurrido en nuestras instalaciones de Quinta Paredes. Esta noticia nos duele como comunidad y nos solidarizamos sinceramente con su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, señaló FITNESS24SEVEN.

Junto a esto, destacaron el actual de los funcionarios del gimnasio, los cuales, según el comunicado de la marca, actuaron de manera inmediata, aplicando los protocolos de emergencias con los cuales deben contar este tipo de establecimientos.

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“Ante lo ocurrido, nuestro equipo actuó de manera inmediata, activando los protocolos de atención de emergencias y coordinando de forma simultánea la asistencia de los servicios médicos. De igual manera, nos encontramos brindando toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes”, destacó la cadena de gimnasios.

Por último, la marca envió sus condolencias a la familia de la víctima y expresó su disposición para brindar el acompañamiento necesario a las personas que lo requieran.

#LAMENTABLE. Tragedia dentro de un gimnasio en la ciudad de Bogotá: Joven fallece mientras se ejercitaba 🚨 Momentos de angustia se vivieron en un centro deportivo del b/Quinta Paredes, donde un joven de aprox 27 años perdió la vida mientras realizaba su rutina en una caminadora.… pic.twitter.com/HG34zUwHxO — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 18, 2026

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Reiteramos nuestro compromiso de estar presentes, escuchar y acompañar con respeto a quienes lo necesiten. Este es un momento que nos impacta profundamente a todos. Por respeto a la privacidad de la familia, agradecemos la comprensión, la empatía y la consideración frente a esta situación”, puntualizó FITNESS24SEVEN.

Por el momento, las autoridades no han entregado mayor información sobre los hechos.