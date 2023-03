Calidad del aire en Bogotá mejoró, pero la alerta Fase 1 se mantiene, según Secretaría de Ambiente

Desde el pasado 24 de febrero, se decretó la emergencia ambiental en la capital del país como consecuencia del material particulado, el cual es producto de los diferentes incendios forestales en varias regiones del país y en Venezuela, lo que está afectando la calidad del aire de Bogotá.

Ahora bien y de acuerdo al más reciente reporte desde la Administración Distrital, “durante las últimas horas, los niveles de concentración de material particulado en la ciudad han presentado una reducción en comparación con los que se registraron el fin de semana pasado y los dos últimos días de febrero”.

Calidad del aire en Bogotá. - Foto: Secretaría de Ambiente.

En este mismo sentido, desde la Secretaría de Ambiente se informó que sin importar la baja de este material particulado, la alerta Fase 1 se mantiene.

“El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca) registra condiciones moderadas en 18 de sus estaciones, mientras que una (Carvajal - Sevillana) se encuentra en regular (...) Seguiremos monitoreando la calidad del aire constantemente y cómo es el comportamiento de los factores internos y externos que inciden en ella. Estaremos atentos a los puntos calientes que se reportan en varias regiones y a la llegada de material particulado a la ciudad”, expresó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Asimismo, para este jueves, la Secretaría de Ambiente señaló que realizará un nuevo Comité de Validación y Seguimiento de Alertas y Emergencias por Contaminación Atmosférica, con el fin de evaluar el estado y las condiciones de la calidad del aire en la ciudad, y así, la entidad distrital pueda tomar las medidas respectivas para proteger la salud de los ciudadanos y contrarrestar el material particulado en el aire de la capital del país.

Calidad del aire en Bogotá. - Foto: Secretaría de Ambiente.

Distrito suspende pico y placa solidario en Bogotá por mala calidad del aire

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que el pico y placa solidario queda suspendido para el martes 28 de febrero de 2023 por la mala calidad del aire en la ciudad.

Desde el viernes 24 de febrero, Bogotá ha estado declarada en alerta ambiental Fase I por la mala calidad del aire. Es por ello que se recomendó no hacer ejercicio al aire libre, no recurrir al uso excesivo de los vehículos particulares y priorizar al transporte público para movilizarse durante el fin de semana. Además, se invitó a la ciudadanía no acudir a eventos que sean altos emisores, llevar a cabo medidas de limpieza con trapos húmedos en las zonas del hogar donde más se acumule el polvo.

Durante el 25 y 26 de febrero, las autoridades distritales estuvieron monitoreando la situación. Por medio de un comunicado de prensa publicado en la tarde del domingo, la Secretaria de Ambiente afirmó que “se espera que las concentraciones de material particulado se mantengan en condiciones moderadas y regulares en toda la ciudad. Además, las condiciones meteorológicas, como la dirección y velocidad de los vientos están haciendo que las emisiones lleguen y se mantengan en Bogotá, elevando así los niveles de concentración de material particulado”.

No obstante, la calidad del aire no mejoró en estos días. Por lo que el 27 de febrero se tomaron medidas más fuertes para solucionar la situación.

Se están empleando sensores para medir la calidad del aire. - Foto: Tomada del Twitter @ClaudiaLopez

Según lo informado por la Alcaldía, el levantamiento de esta medida será el viernes 3 de marzo. No obstante, se mantendrá bajo la vigilancia de la calidad del aire en la capital. En caso de no mejorar, esta continuaría. Cabe mencionar que quienes ya pagaron el pico y placa solidario podrán usar el beneficio una semana después que la medida vuelva a entrar en vigencia.

La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia Vásquez, dio a conocer el anuncio en una rueda de prensa. En primer lugar, indicó que Bogotá continúa en Alerta Fase I. Las decisiones se tomaron luego de culminado el Comité de Validación y Seguimiento de Alertas y Emergencias por Contaminación Atmosférica, en el que también participó el Gobierno nacional y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

El sector del suroccidente de la capital ha sido el que más ha contribuido a la mala calidad del aire. Según las cifras expuestas por Urrutia, esta zona es la responsable del 67% del material suspendido. La medida de la restricción del pico y placa solidario comenzará desde el 28 de febrero. Se espera que se normalice el viernes 3 de marzo, a la espera que la condición ambiental mejore.