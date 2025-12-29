Estas son las opciones para celebrar año nuevo en Bogotá; hay planes para solteros, parejas y familias

Bogotá ofrece opciones de celebración dentro de la ciudad para quienes prefieran despedir 2025 sin salir de la capital, Varios hoteles prepararon cenas y eventos especiales que incluyen desde buffets hasta menús servidos, así como brindis de medianoche y actividades programadas para la noche del 31 de diciembre:

AC Hotel Bogotá Zona T by Marriott: cena de cinco tiempos

El AC Hotel Bogotá Zona T by Marriott anunció una cena de Año Nuevo de cinco tiempos servida a la mesa. La propuesta incluye dos bebidas a elección, copa de espumoso para el brindis de medianoche, uvas, cotillones y una mesa permanente de postres. La velada estará ambientada con música en vivo.

Residence Inn Bogotá by Marriott: cena tipo buffet

El Residence Inn Bogotá anunció una celebración de Año Nuevo con una cena tipo buffet por estaciones. De acuerdo con la información disponible, la propuesta incluye opciones como charcutería, ceviches, pastas, arroces, platos calientes y una mesa de postres.

La experiencia se complementa con una rifa de bonos para los asistentes. El hotel informó que la tarifa en preventa es de $519.000, mientras que la tarifa plena es de $690.000. Hasta el momento, no se han dado detalles sobre los horarios del servicio ni condiciones específicas para menores de edad.

Courtyard by Marriott Bogotá Airport: “Noche Dorada” y Fiesta de San Silvestre

El Courtvard by Marriot Bogotá Airport informpo que realizará una celebración de Año Nuevo denominada “Noche Dorada”, también llamada “Fiesta de San Silvestre”. El evento está programado para el 31 de diciembre, entre las 8:00 p.m. y las 2:30 a.m.

La celebración incluirá buffer ilimitado, copa de vino durante la cena, bebidas no alcohólicas ilimitadas, presentación del grupo musical y DJ, decoración especial, sorpresa y premios. Además, se contempla el brindis y las uvas de medianoche, así como kit de agüeros, cotillones y parqueadero gratuito.

También habrá tarifas especiales para niños entre los 7 y 12 años, y entrada gratuita para menores de 7 años.

Antes de hacer reservas, lo ideal es verificar precios y disponibilidad directamente con la página oficial de los hoteles o en sus redes sociales; muchas de ellas se pueden agotar y las condiciones para niños a acompañantes pueden cambiar.

También se recomienda confirmar el horario exacto de los eventos y la logística (como las horas de ingreso, si la cena incluye espectáculo, y si hay transporte o traslados disponibles) antes de comprar las entradas.