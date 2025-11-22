Fiscalía imputó a uno de los presuntos asesinos de Harold Aroca: no aceptó los cargos

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Anderson Santiago Pinzón Pedraza como presunto responsable del secuestro, la tortura y el homicidio de un joven de 16 años identificado como Harold Aroca. Por disposición de una jueza de control de garantías, Pinzón Pedraza deberá cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Los hechos por los que se le acusa datan del 5 de agosto y ocurrieron en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. El material probatorio recoge que la víctima fue vista por última vez en un parque del barrio, en compañía de varias. El cuerpo del joven fue hallado cuatro días después, abandonado en una zona boscosa cercana.

Según la Fiscalía, los elementos materiales probatorios apuntan a que Pinzón Pedraza habría participado en la retención y traslado del adolescente a un sitio donde, presuntamente, fue sometido a actos degradantes y atacado con arma de fuego.

En la formulación de imputación los cargos enumerados fueron: homicidio agravado; tortura agravada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municipios; y secuestro simple. El detenido no aceptó los cargos.

La captura de Anderson Santiago Pinzón Pedraza se produjo en la segunda mitad de noviembre, en operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá, según informaron las autoridades. Desde octubre, contra el hoy procesado ya existía una orden de captura por presuntos delitos relacionados con este caso.

En audiencia preliminares, la Fiscalía describió ante el juez los hechos que, según la investigación, llevaron a la privación de la libertad y al sometimiento del menor: lo habría abordado, en compañía de otras personas, en inmediaciones del parque de Los Laches; lo habrían forzado a acompañarlos contra su voluntad y lo habrían trasladado a un sector boscoso cercano al club del Acueducto.

El acta judicial anota lesiones compatibles con tortura física —abrasiones, hematomas en cuello, rostro y manos— además de heridas por proyectil de arma de fuego y signos de sofocación previos a la muerte. La familia de la víctima ha pedido que se avance con celeridad en la identificación y captura de todos los implicados.

La Fiscalía ha venido trabajando en la recolección de pruebas forenses, peritajes balísticos y testimonios que permitan sostener la cadena probatoria ante un eventual juicio.