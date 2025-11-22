Suscribirse

Bogotá

Fiscalía imputó a uno de los presuntos asesinos de Harold Aroca: no aceptó los cargos

Los hechos habían sucedido en Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

22 de noviembre de 2025, 3:22 p. m.
El joven fue imputado por la Fiscalía y no aceptó cargos.
El joven fue imputado por la Fiscalía y no aceptó cargos. | Foto: Fiscalía General de la Nación/Redes sociales de Harold Aroca/Montaje:Semana

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Anderson Santiago Pinzón Pedraza como presunto responsable del secuestro, la tortura y el homicidio de un joven de 16 años identificado como Harold Aroca. Por disposición de una jueza de control de garantías, Pinzón Pedraza deberá cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

Los hechos por los que se le acusa datan del 5 de agosto y ocurrieron en el sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. El material probatorio recoge que la víctima fue vista por última vez en un parque del barrio, en compañía de varias. El cuerpo del joven fue hallado cuatro días después, abandonado en una zona boscosa cercana.

Contexto: Este es el hombre capturado por el presunto asesinato de Harold Aroca en Bogotá. “Debe pagar la máxima pena”

Según la Fiscalía, los elementos materiales probatorios apuntan a que Pinzón Pedraza habría participado en la retención y traslado del adolescente a un sitio donde, presuntamente, fue sometido a actos degradantes y atacado con arma de fuego.

En la formulación de imputación los cargos enumerados fueron: homicidio agravado; tortura agravada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municipios; y secuestro simple. El detenido no aceptó los cargos.

La captura de Anderson Santiago Pinzón Pedraza se produjo en la segunda mitad de noviembre, en operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá, según informaron las autoridades. Desde octubre, contra el hoy procesado ya existía una orden de captura por presuntos delitos relacionados con este caso.

Contexto: Mamá de Harold Aroca contó lo último que hizo su hijo, segundos antes de ser asesinado en Bogotá: “Por todo el camino”

En audiencia preliminares, la Fiscalía describió ante el juez los hechos que, según la investigación, llevaron a la privación de la libertad y al sometimiento del menor: lo habría abordado, en compañía de otras personas, en inmediaciones del parque de Los Laches; lo habrían forzado a acompañarlos contra su voluntad y lo habrían trasladado a un sector boscoso cercano al club del Acueducto.

El acta judicial anota lesiones compatibles con tortura física —abrasiones, hematomas en cuello, rostro y manos— además de heridas por proyectil de arma de fuego y signos de sofocación previos a la muerte. La familia de la víctima ha pedido que se avance con celeridad en la identificación y captura de todos los implicados.

Contexto: Asesinato de Harold Aroca en Bogotá podría tomar inesperado giro: “Él se enteró”, dijo el padre del menor

La Fiscalía ha venido trabajando en la recolección de pruebas forenses, peritajes balísticos y testimonios que permitan sostener la cadena probatoria ante un eventual juicio.

En la audiencia de imputación, Pinzón Pedraza se negó a aceptar los cargos que le formuló la UENNA —Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes— y la jueza ordenó su aseguramiento en centro carcelario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fiscalía imputó a uno de los presuntos asesinos de Harold Aroca: no aceptó los cargos

2. “Su esposa estaba dispuesta a matarlo”: Everth Bustamamente, exjefe en el M-19, reveló un episodio que casi compromete la vida de Gustavo Petro

3. ¿Piensa ir al Mundial de Fútbol de 2026? La buena noticia que dio el embajador (e) John McNamara para acceder a la visa de Estados Unidos

4. “Me fui para calmar los ánimos”: esposa de Armando Benedetti reveló a SEMANA detalles de la crisis matrimonial en España, donde intervino la policía

5. Esta fue la decisión que tomó el técnico de Bayern Múnich con Luis Díaz en el regreso de la Bundesliga tras fecha Fifa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HomicidiotorturaFiscalía Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.