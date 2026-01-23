Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Lluvias moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas”

Por medio de su último informe técnico se dio a conocer la actualidad meteorológica.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

24 de enero de 2026, 12:01 a. m.
Se pueden presentar lluvias en las próximas horas.
Se pueden presentar lluvias en las próximas horas. Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones climáticas para las próximas horas en el país.

En primer lugar, la entidad indicó que, durante las últimas horas, se han registrado condiciones secas en gran parte del país, con cielos entre despejados y parcialmente nublados. Además, se ha observado nubosidad densa, con lluvias moderadas y fuertes en algunas áreas del sur de Tolima, Huila y Amazonas.

Tormenta Fern se aproxima a Texas y enciende las alarmas

De igual manera, se resalta que el cielo está mayormente nublado, con lloviznas dispersas en sectores del oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, occidente de Caquetá, Putumayo, sur de Guainía y Vaupés. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se identificó tiempo seco con cielo parcialmente nublado”, señala el Ideam.

Condiciones meteorológicas actuales
Condiciones meteorológicas actuales Foto: Ideam

“Para la tarde y noche de hoy viernes, se prevén lluvias entre moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas en sectores del sur y occidente de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, occidente de Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas. También se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en áreas del centro y sur de Bolívar, sur de Sucre, suroccidente de Córdoba, Santander, Boyacá, suroccidente de Meta y Guainía. En el resto del país, incluido San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica tiempo seco con cielo entre despejado y parcialmente nublado”, señala el Ideam.

Bogotá

Horarios y puntos de vacunación en Bogotá para este sábado 24 de enero

Bogotá

Él era Henry Gómez, el hombre que murió tras una fuerte explosión en el centro de Bogotá

Bogotá

Universidad San José asegura que fue la primera en denunciar fraude en el caso Juliana Guerrero

Bogotá

Alias Maracucho estaría detrás del atentado con granada en el barrio Santa Fe, en Bogotá; Policía revela nuevos detalles y principal hipótesis

Bogotá

Hermano de una jugadora de la Selección Colombia fue capturado en Bogotá tras atacar a su pareja con un pico de botella

Bogotá

Amenazas y atentados con granadas de fragmentación: así funciona el ‘modus operandi’ del multicrimen que opera en Bogotá

Bogotá

Una persona muerta y al menos 13 heridos deja fuerte explosión en el barrio Santa Fe en Bogotá; esto dijo Policía

Nación

Lluvias y mayor nubosidad: Ideam dice cómo estará el clima en Colombia durante este martes, 20 de enero

Nación

¿Dejará de llover? El pronóstico del Ideam en Colombia entre el lunes 19 de enero y el viernes 23 de enero de 2026

Nación

¿Seguirán las lluvias? Ideam revela cómo estará el clima en Colombia durante lo que resta de enero: esto dice el pronóstico

Es importante resaltar que, en diversas zonas del país, se habían estado registrando prolongados períodos de sequía, por lo que las lluvias actuales contribuirán a la recuperación de los niveles de las fuentes hídricas en cada región.

Pronóstico próximas 24 horas.
Pronóstico próximas 24 horas. Foto: Ideam

Se recomienda a la población mantenerse alerta ante los informes emitidos por las autoridades nacionales respecto a posibles alertas. Cabe recordar que el Ideam publica reportes diarios sobre las variaciones climáticas y las previsiones para los días venideros.

¿Ha sentido mucho frío en Bogotá? Anuncian fenómeno: “El cielo se cubrirá”

Recomendaciones para las actuales condiciones meteorológicas del país:

  • Prestar atención a los niveles de los ríos.
  • Respetar los cauces de las fuentes hídricas y no contaminarlas.
  • No realizar quemas de basura en zonas boscosas.
  • Reportar los incendios que se presenten.
  • No arrojar elementos que puedan contribuir a las conflagraciones.
  • Informar a las autoridades sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo a las poblaciones.
  • Estar atento a las predicciones del clima.
  • Acoger las recomendaciones de los expertos en la materia.

Más de Bogotá

x

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Lluvias moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas”

Vacunación en Bogotá

Horarios y puntos de vacunación en Bogotá para este sábado 24 de enero

Los heridos fueron, en su mayoría, personas que trabajaban en la zona.

Él era Henry Gómez, el hombre que murió tras una fuerte explosión en el centro de Bogotá

Juliana Guerrero y Fundación San José.

Universidad San José asegura que fue la primera en denunciar fraude en el caso Juliana Guerrero

Aderbis Segundo Pirela Pirela, alias Maracucho, fue detenido en marzo de 2024 mientras intentaba cruzar la frontera de Texas.

Alias Maracucho estaría detrás del atentado con granada en el barrio Santa Fe, en Bogotá; Policía revela nuevos detalles y principal hipótesis

La detención se llevó a cabo mediante orden judicial.

Hermano de una jugadora de la Selección Colombia fue capturado en Bogotá tras atacar a su pareja con un pico de botella

Explosión en la noche del 22 de enero en Bogotá.

Amenazas y atentados con granadas de fragmentación: así funciona el ‘modus operandi’ del multicrimen que opera en Bogotá

Explosión en la noche del 22 de enero en Bogotá.

Una persona muerta y al menos 13 heridos deja fuerte explosión en el barrio Santa Fe en Bogotá; esto dijo Policía

Los heridos fueron, en su mayoría, personas que trabajaban en la zona.

Explosión en Los Mártires, Santa Fe: motociclistas habrían lanzado un artefacto que dejó 13 heridos y un muerto

Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social.

Abogados de la familia de Neill Cubides pidieron esto tras el dictamen de Medicina Legal

Noticias Destacadas