Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Lluvias moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas”

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones climáticas para las próximas horas en el país.

En primer lugar, la entidad indicó que, durante las últimas horas, se han registrado condiciones secas en gran parte del país, con cielos entre despejados y parcialmente nublados. Además, se ha observado nubosidad densa, con lluvias moderadas y fuertes en algunas áreas del sur de Tolima, Huila y Amazonas.

De igual manera, se resalta que el cielo está mayormente nublado, con lloviznas dispersas en sectores del oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, occidente de Caquetá, Putumayo, sur de Guainía y Vaupés. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se identificó tiempo seco con cielo parcialmente nublado”, señala el Ideam.

“Para la tarde y noche de hoy viernes, se prevén lluvias entre moderadas y fuertes con posibles descargas eléctricas en sectores del sur y occidente de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, occidente de Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas. También se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en áreas del centro y sur de Bolívar, sur de Sucre, suroccidente de Córdoba, Santander, Boyacá, suroccidente de Meta y Guainía. En el resto del país, incluido San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica tiempo seco con cielo entre despejado y parcialmente nublado”, señala el Ideam.

Es importante resaltar que, en diversas zonas del país, se habían estado registrando prolongados períodos de sequía, por lo que las lluvias actuales contribuirán a la recuperación de los niveles de las fuentes hídricas en cada región.

Se recomienda a la población mantenerse alerta ante los informes emitidos por las autoridades nacionales respecto a posibles alertas. Cabe recordar que el Ideam publica reportes diarios sobre las variaciones climáticas y las previsiones para los días venideros.

