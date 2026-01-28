Procurador ordena remover a funcionarios por errores en una consulta de antecedentes disciplinarios de Daniel Quintero

Una fuerte decisión acaba de tomar el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, luego de que se filtrara información privilegiada sobre la cédula de ciudadanía de Daniel Quintero, el cuestionado exalcalde de Medellín que ha sufrido tropiezos en su intención de buscar la Presidencia de la República.

El organismo ordenó este miércoles abrir una investigación “rigurosa para establecer las razones que permitieron que una consulta en el sistema de información de la institución para establecer los antecedentes disciplinarios del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, entregara como respuesta que la cédula del exfuncionario se encontraba cancelada por muerte de su titular”.

Daniel Quintero, precandidato presidencial. Foto: Catalina Olaya

Según dijo la Procuraduría, “se desconocen las circunstancias de los hechos”; sin embargo, “además de la apertura de la investigación, el procurador ordenó remover a algunos funcionarios que tenían bajo su responsabilidad el control del sistema de información”.

“La remoción de los funcionarios, responsables de dicho control, se realizó de inmediato”, enfatizó la Procuraduría.

La situación provocó que el mismo procurador Eljach diera instrucciones para que “se aclare plenamente lo ocurrido y se apliquen las sanciones a que haya lugar de conformidad con la ley, de manera severa”.

La investigación disciplinaria contra los funcionarios implicados quedó a cargo de la Veeduría de la Procuraduría, que tiene bajo su responsabilidad ese tipo de procesos.

Además, se investigará si hubo alguna adulteración en el certificado de antecedentes disciplinarios del exalcalde de Medellín, anunció la entidad.

En las últimas horas, el político antioqueño ha estado en medio de la agenda informativa luego de que su candidatura a la Presidencia fuera rechazada por la Registraduría.

El órgano electoral emitió un comunicado de prensa en el que notificó que no tenía lugar en esa consulta programada para el 8 de marzo: “Aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”.​

Daniel Quintero responde a la Registraduría, tras confirmarse que no puede participar en la consulta del Frente por la Vida

Frente a la decisión que tomó la Registraduría, el exalcalde dijo que es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que debe definir el futuro de su candidatura: “El CNE ya ha informado que es el competente para tomar una decisión sobre nuestra candidatura”.