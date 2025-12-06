Suscribirse

Nación

Revelan últimas palabras de la subteniente María Camila Mora antes de ser asesinada; supuesta testigo habría escuchado detonaciones

Salieron a la luz nuevos detalles del testimonio de una amiga de María Camila Mora, quien habría recibido un llamado de auxilio de la subteniente antes de ser asesinada.

Redacción Nación
6 de diciembre de 2025, 12:45 p. m.
La oficial del Ejército María Camila Mora Mahecha.
Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer la muerte de la subteniente María Camila Mora, cuyo cuerpo fue descubierto dentro de un automóvil en una zona restringida del Cantón Norte, en Bogotá.

La trágica escena fue precedida por una serie de acontecimientos que, según las primeras versiones, se desarrollaron en pocos minutos y terminaron por desencadenar una emergencia que hoy es objeto de análisis judicial y militar.

A medida que avanza la investigación, los equipos forenses y de la Fiscalía intentan reconstruir lo que sucedió dentro del vehículo donde fueron hallados sin vida la subteniente Mora y el capitán Pablo Andrés Másmela.

El caso de la subteniente María Camila Mora Mahecha continúa bajo investigación mientras crecen las dudas sobre la versión oficial.
El caso, registrado durante la noche del 26 de noviembre, ha generado una profunda conmoción, tanto por el lugar en el que ocurrió como por la relevancia de los dos uniformados dentro de la institución castrense.

La subteniente Mora se destacaba por ser la primera mujer del Ejército Nacional certificada para operar aeronaves no tripuladas, un logro que la convirtió en referente de liderazgo en un ámbito con amplia predominancia masculina.

Esa misma noche, según versiones preliminares, se reencontró con su expareja, el capitán Másmela, con quien había terminado su relación. Testimonios recogidos por los investigadores señalan que el oficial la habría abordado de manera intempestiva, generando un momento de tensión que culminó cuando ambos ingresaron al vehículo de ella, donde ocurrió la discusión previa al fatal desenlace.

El último pedido de auxilio de la subteniente

Según declaraciones recopiladas por el abogado de la familia, Luis Eduardo Leyva, y divulgadas por Blu Radio, la subteniente alcanzó a contactar a una amiga oficial para advertirle la situación de peligro en la que se encontraba.

Subteniente del Ejército, María Camila Mora Mahecha, quien habría sido asesinada por el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata
Sin embargo, cuando la compañera llegó al sitio, ya se habían encontrado los dos cuerpos sin vida. Las indagaciones posteriores establecieron que el capitán le disparó a María Camila antes de quitarse la vida, en un episodio marcado por la violencia y la fatalidad.

“La amiga oficial del Ejército vio llegar el carro, pero observa que no venía la teniente. Vuelve a asomarse a la ventana y observa cómo este mayor hace ingresar al vehículo nuevamente a la teniente. Y allí, luego de un minuto más o menos, es que alcanza la teniente a llamar a su amiga para pedir auxilio y a gritar”, señaló el jurista.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la testigo tardó algunos minutos en llegar al parqueadero y alcanzó a oír las detonaciones antes de arribar al sitio. Al abrir la puerta del vehículo, percibió humo saliendo del interior y se encontró con la escena trágica de ambos cuerpos sin vida.

