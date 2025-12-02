Sale a la luz la verdad sobre la supuesta testigo que vio cuando capitán mató a subteniente en Cantón Norte: abogado contó todo

Continúan las investigaciones para esclarecer qué fue lo que pasó en el carro en el que hallaron los cuerpos de la subteniente del Ejército, María Camila Mora, y el capitán Pablo Andrés Másmela. Todo ocurrió al interior del Cantón Norte, en Bogotá, la noche del pasado 26 de noviembre.

Según lo que se ha podido conocer, el alto oficial fue quien citó a la mujer al carro y, tras una corta conversación, sacó su arma y le disparó. Posteriormente, se autolesionó y acabó con su vida.

Estos fueron los dos uniformados encontrados muertos en el complejo militar. | Foto: Foto 1: Blu Radio / Foto 2: Ejército / Foto 3: Ejército

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del caso y en las últimas horas salió a la luz la verdad de la supuesta testigo que habría visto todo. En un principio, se dijo que en el vehículo había tres personas: el capitán, la subteniente y una amiga de ella.

Sin embargo, esto no fue así; por lo menos eso fue lo que dijo Luis Eduardo Leyva, abogado de la familia de Mora. En diálogo con la emisora La FM, el jurista se refirió a este tema y contó la verdad de lo que pasó en ese momento.

Leyva confirmó que la subteniente tenía planes para salir a un evento con algunos amigos; se cree que iba para un concierto. Por ello, se encontró con una de estas personas y fue entonces cuando pidió un momento para verse con el capitán, quien se lo había pedido.

“En ese momento en que ella se reúne con esta amiga, otra oficial del Ejército, le pide un momento y accede a la petición del señor Pablo, del capitán, a dialogar y lo hacen en un vehículo que está estacionado allí”, indicó.

El capitán Pablo Andrés Masmela Zapata y la subteniente María Camila Mora. | Foto: Colprensa / API

Al parecer, según el abogado, la subteniente se mostró confiada en su seguridad gracias a que estaba al interior del complejo militar. “Esa fue la razón por la que ella accedió a hablar con él. No pensó que eso pudiese ocurrir allí”, dijo.

En ese sentido, precisó que en el carro solo estaba la víctima y el presunto agresor, por lo que no es cierto que también estuviera esta otra persona. Sin embargo, la amiga de Mora sí fue quien alertó de lo que pasó, ya que se encontraba muy cerca del vehículo.

“La tercera persona no es ni cómplice ni estaba dentro del vehículo. Escuchó y percibió lo que ocurrió y fue la que primero dio las voces de alerta. No hay ni complicidad ni nada“, explicó.

Por otra parte, el jurista también señaló que el capitán y la subteniente ya estaban separados; sí tuvieron una relación en su momento, pero esta ya había terminado. Incluso, sostuvo que Mora quería marcar una distancia frente a Másmela.