Se conoce alarmante detalle sobre capitán que mató a subteniente: revelan amenaza que había hecho y datos de las armas

El abogado de la familia de la víctima habló sobre el caso y destapó varios detalles que no se sabían hasta el momento.

Redacción Nación
1 de diciembre de 2025, 5:12 p. m.
Estos fueron los dos uniformados encontrados muertos en el complejo militar.
Estos fueron los dos uniformados encontrados muertos en el complejo militar.

Pasan los días y sigue la conmoción por lo ocurrido en el Cantón Norte, en Bogotá, donde el capitán Pablo Andrés Másmela Zapata, aparentemente, le disparó y mató a la subteniente del Ejército María Camila Mora Mahecha, y después se quitó la vida.

Poco a poco, han salido más detalles a la luz y ahora se conocieron datos reveladores de las armas que el oficial tenía en su vivienda. Además, se destapó una grave amenaza que le habría hecho a otra mujer en el pasado.

Subteniente del Ejército, María Camila Mora Mahecha, quien habría sido asesinada por el capitán Pablo Andrés Masmela Zapata
Subteniente del Ejército María Camila Mora Mahecha, quien habría sido asesinada por el capitán Pablo Andrés Másmela Zapata.

Todo esto fue revelado por Luis Eduardo Leyva, abogado de la familia de Mora Mahecha, en diálogo con la emisora La FM. “El arma encontrada en el vehículo no es de dotación, no es suministrada por el Estado”, señaló.

Asimismo, indicó que las otras armas halladas después de la tragedia tampoco son de dotación, por lo que hay un misterio grande sobre cómo el capitán las consiguió y las ingresó al Cantón Norte.

Contexto: Caso de María Camila Mora, subteniente asesinada en el Cantón Norte, podría tomar giro inesperado: “Por eso se entrevistó con este sujeto”

Por otra parte, el jurista precisó que la subteniente Mora tomó la decisión de hablar con Másmela debido a que sentía que dentro del complejo militar iba a tener total seguridad y su vida no corría peligro. “Esa fue la razón por la que accedió a dialogar con él”, manifestó.

El jurista también confirmó que no es cierto que dentro del carro donde ocurrió todo hubiese una tercera persona, tal y como se dijo en un primer momento.

Capitán Pablo Masmela y subteniente María Mora.
Capitán Pablo Máslema y subteniente María Mora.

De hecho, explicó que la víctima sí se encontraba junto a una amiga, pero le pidió que le diera algunos minutos para reunirse con el capitán, con quien hace algunos meses había dado por terminada la relación sentimental que tenían.

“La tercera persona escuchó y percibió lo que ocurrió, fue la que primero dio las voces de alerta”, apuntó.

Leyva también reveló otro dato sobre el presunto asesino de la subteniente: ya contaba con antecedentes por algo que le habría dicho a otra expareja.

Contexto: Habla exmilitar que conoció a subteniente asesinada por capitán del Ejército y siembra dudas: “No nos están diciendo la verdad”

“Había un antecedente con otra mujer a la que también había amenazado con las mismas palabras: ‘Si usted no es para mí, no es para nadie’ (...). Ella (Mora Mahecha) quería mantener una relación tranquila y a distancia”, añadió.

El abogado, además, cuestionó la forma en la que el capitán Másmela pasó los análisis psicológicos del Ejército. “Uno se pregunta cuáles son los filtros, si ya había un antecedente”, expresó.

Pese a todo esto, destacó el amor que María Camila siempre sintió por la institución de la que formaba parte desde hace varios años.

Por el momento, las investigaciones siguen adelante para intentar esclarecer con exactitud la forma en la que todo se presentó al interior del vehículo que estaba en el Cantón Norte de Bogotá.

