Bogotá

Terror en Bogotá: abuelo habría sido asesinado por su nieto

El hombre asesinado tenía 93 años. El presunto responsable fue capturado en flagrancia.

Redacción Nación
7 de octubre de 2025, 2:10 p. m.
El sujeto capturado en Engativá.
El sujeto capturado en Engativá. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Consternación en el barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, luego de que un adulto mayor fuera asesinado, presuntamente, por su nieto, un sujeto de 56 años.

De acuerdo con el mayor Fabián Blanco, comandante (e.) de la Estación de Policía Engativá, en instantes en que uniformados adelantaban labores de patrullaje, fueron alertados sobre un hecho de sangre al interior de una vivienda.

Contexto: En Bogotá, cuatro de cada diez homicidios comienzan con una ofensa, una riña o una agresión: esta es la nueva estrategia para frenar la intolerancia

“De manera inmediata, se trasladaron al lugar de los hechos [los policías] y previa autorización hallaron al interior de una habitación el cuerpo sin vida de un adulto mayor de 93 años, con varias heridas en su cabeza”, agregó el oficial de la Policía Nacional.

Además, el oficial indicó que una persona les informó a los uniformados que el responsable del crimen sería su nieto.

Por lo tanto, los policías procedieron a capturarlo por su presunta responsabilidad en el homicidio. Al hombre le hallaron un cuchillo, el mismo con el que habría cometido el asesinato.

Asimismo, Blanco destacó que el individuo capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Vale recordar que, en las últimas horas, también se presentó un lamentable hecho en la misma localidad. Una niña de cuatro años murió tras caer desde el décimo piso de un edificio residencial.

Gravemente herida, a la pequeña la alcanzaron a trasladar de urgencia hasta el Hospital de Engativá, donde los médicos de turno no lograron salvarle la vida.

Contexto: Se conoce lo que dijo mamá de niña de 3 años que murió tras caer desde un décimo piso en Bogotá: esto estaba haciendo

Si bien serán las autoridades las que establezcan cómo ocurrió todo, todo parece indicar que la menor fue dejada sola por su mamá en el apartamento, mientras dormía. Al parecer, mientras llegaba una persona que la cuidaría.

Sin embargo, fue en ese lapso que la pequeña se despertó y ocurrió el fatal hecho.

